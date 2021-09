Ivoire Trade Center ouvre ses portes à Abidjan-Cocody

Ivoire Trade Center, dernier projet de PFO Immobilier, a officiellement ouvert ses portes à Abidjan-Cocody. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le jeudi 30 septembre 2021 en présence de la Première dame Dominique Ouattara.

Clyde Fakhoury : "Ivoire Trade Center, un centre d'affaires haut standing"

Au cours d'une conférence de presse dans la matinée du jeudi 30 septembre 2021, Thomas Flavien, administrateur général adjoint de PFO Immobilier, a dévoilé la valeur ajoutée qu'apporte ce nouveau lieu d'échange et de rencontre situé en plein coeur de la commune de Cocody. Il a mis en avant la synergie des services, la conception aux normes internationales et le confort au quotidien offerts par cet espace composé de 13 000 m2 de bureaux.

Peu après les échanges avec la presse, a eu lieu la cérémonie d'inauguration d' Ivoire Trade Center. Le maire Jean-Marc Yacé a exprimé sa joie de "voir un tel chef-d'oeuvre sortir de terre dans sa commune" grâce à la vision et au dynamisme de PFO Immobilier. "Ce beau et magnifique édifice suffit pour combler de joie les habitants de Cocody", a déclaré le premier magistrat de la commune. Il s'est également réjoui de l'opportunité d'emplois qu'offre PFO Immobilier par la construction d' Ivoire Trade Center.

À sa suite, Clyde Fakhoury, l'administrateur général de PFO Immobilier, n'a pas caché sa satisfaction après de longs mois de sacrifice et d'abnégation de son équipe. "Ivoire Trade Center est un centre d'affaires de haut standing, un lieu de vie, un cadre exceptionnel", a-t-il dit. Pour sa part, Dominique Ouattara, la marraine de la cérémonie d'inauguration, a félicité "Clyde Fakhoury et toute l'équipe de PFO Immobilier qui a développé le concept pour nous permettre de bénéficier aujourd'hui de ce centre d'affaires exceptionnel à Cocody". La Première dame ivoirienne a particulièrement félicité Pierre Fakhoury "qui est à l'origine de ce magnifique projet et qui comme toujours, a cru en la Côte d'Ivoire et en son potentiel".

Le projet Ivoire Trade Center a coûté plus de trente et un milliards de francs CFA, structuré par la Société Générale avec le concours de la Banque Atlantique à hauteur de plus de seize milliards de francs CFA. Il faut signaler qu'il est le premier centre d'affaires d'Afrique de l'Ouest à détenir une démarche environnementale ambitieuse EDGE, assurant une consommation d'eau et d'électricité maitrisée. La construction de l'édifice a été assurée par l'entreprise PFO Construction. Ce centre est composé de bureaux, de boutiques et de galeries.