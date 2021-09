Musique: Meiway explique comment il a embrassé Aicha Koné

Invité sur la chaîne de télévision Life Tv, l'artiste Désiré Frédéric Ehui, plus connu sous le nom Meiway, a exprimé son admiration pour la diva de la musique ivoirienne, Aicha Koné.

Meiway: ''J'aimais beaucoup Aïcha Koné. Je l'aime toujours d'ailleurs''

Désiré Frédéric Ehui, plus connu sous le nom Meiway, est un auteur-compositeur-interprète, arrangeur, réalisateur et producteur ivoirien né le 17 mars 1962 à Grand-Bassam. Créateur du genre musical Zoblazo (la danse des mouchoirs blancs) inspiré des rythmes folkloriques du sud de la Côte d'Ivoire, Meiway le décline tout au long de sa brillante carrière, d'abord en Côte d'Ivoire puis à travers le monde. Il a incontestablement eu une forte influence sur la culture musicale ivoirienne de son pays et est considéré comme un artiste majeur du XXIe siècle.

Comme tout artiste, Meiway a aussi été fan de certains artistes qui l'ont inspiré, notamment la diva Aicha Koné. Invité il y a quelques jours sur la chaîne Life Tv, le chanteur a révélé comment il fantasmait sur cette dernière. "Au début des années 80, mon groupe "Les Génitaux" a remporté le concours d'orchestres "Podium". Nous avions donc eu le privilège de jouer en première partie d'un concert de chanteuses ivoiriennes, dénommé '' La Nuit des Dames''. La Diva Aïcha Koné faisait partie des artistes invitées. Après notre prestation, j'ai aperçu la Diva Aïcha Koné en train de se désaltérer avec une bouteille d'eau avant de monter sur scène. A peine la Diva a bougé que j'ai sauté sur le verre dans lequel elle a bu. Je me suis mis à embrasser le verre. ''Aujourd'hui, je vais t'embrasser pian'', disais- je. Il faut dire qu'à cette époque, c'était tout un rêve de voir la diva Aïcha Koné à la télévision. Oui, Aïcha Koné nous faisait rêver. Je n'étais pas encore Meiway. J'aimais beaucoup Aïcha Koné. Je l'aime toujours d'ailleurs. J'ai donc profité de ce jour pour l'embrasser à travers un verre", se souvient Meiway.