France: Voici où et comment Nicolas Sarkozy va purger sa peine

Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison ferme par la justice française dans l'affaire Bygmalion. La question que tout le monde se pose est celle de savoir comment et où l'ex-chef de l'Etat français va-t-il purger sa peine?

Bygmalion-gate: Nicolas Sarkozy rattrapé par ses fausses factures

Près de dix ans après la présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 30 septembre, par le tribunal correctionnel de Paris.

Deuxième président de la République après Jacques Chirac à avoir été condamné par la justice, il écope d'un an ferme, dans ce vaste système de fausses factures liées au financement de sa campagne électorale de 2012.

Des peines allant de deux ans à trois ans et demi de prison, dont une partie avec sursis, ont été prononcées contre ses 13 co-prévenus.

La nouvelle est tombée au moment où Nicolas Sarkozy envisageait de passer quelques jours en Espagne, avant d’accompagner Carla Bruni à un concert à Séville, le 7 octobre.

Il avait également été averti, à deux reprises, par des notes d'alerte de l'envolée des dépenses sans pour autant réduire la voilure de ses meetings electoraux en 2012. Le tribunal estime ainsi que l'ancien président a volontairement omis d'exercer un contrôle sur les dépenses de sa campagne.

En mars, il était devenu le premier ancien président français (2007-2012) à être condamné à de la prison ferme -trois ans dont un ferme-, pour corruption et trafic d'influence, dans une affaire dite « des écoutes », dans laquelle il était poursuivi pour une tentative présumée de corruption d'un juge.

S'il compte faire appel, comme il a pu l'annoncer par le biais de son avocate, Me Jacqueline Laffont, dans la foulée de ce verdict, une question se pose. Où et comment va-t-il purger sa peine ?

Le Figaro nous donne un élément de réponse. Selon la présidente de la 32è chambre du tribunal correctionnel de Paris, Christine Mée, la peine de prison ferme pourrait être aménagée à domicile. C'est donc au sein de la Villa Montmorency, située dans le XVIème arrondissement de Paris, où Nicolas Sarkozy vit avec son épouse Carla Bruni, que l'ancien président pourrait purger sa peine.

C'est depuis qu'ils ont quitté l'Elysée en 2012, qu'ils vivent dans la très prisée et select Villa Montmorency et où ils élèvent leur petite Giulia à l'abri des regards indiscrets. Le Monde ajoute que le tribunal a précisé dans son jugement que la partie ferme de sa condamnation serait exécutée sous le régime du bracelet électronique. Le dernier politicien en date à avoir porté le bracelet électronique est Patrick Balkany.

Bygmalion

Bygmalion, ainsi que sa filiale Event & Cie, est une agence de communication qui a organisé les meetings du candidat Sarkozy en 2012 ainsi que plusieurs conventions pour l’UMP. La société a été dirigée de 2009 à 2013 par Bastien Millot, un proche de Jean-François Copé dont il a été le chef de cabinet à la mairie de Meaux.

L’UMP est accusée d’avoir organisé un système de fausses factures afin que les dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy pour l’élection présidentielle de 2012 restent inférieures au plafond autorisé par la loi.