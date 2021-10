Dubaï Expo 2020: 190 pays sur une superficie de 280 stades de foot

L’Exposition universelle organisée pour la première fois au Moyen-Orient, Dubaï Expo 2020, ouvre ses portes au public dès ce vendredi 1er octobre. C’est la plate-forme mondiale unique pour attirer des investissements, conclure des accords et promouvoir la coopération internationale.

Dubaï Expo 2020: 25 millions de visiteurs et des opportunités commerciales uniques

L'émirat de Dubaï devient la vitrine du futur. L'Expo-2020 a été inaugurée en grandes pompes à Dubaï. Reporté l'an dernier en raison de la pandémie, l'événement ouvre ses portes au public ce vendredi. Des millions de visiteurs de 190 pays afflueront pendant six mois sur un terrain ayant la superficie de 280 stades de foot. Les organisateurs attendent la venue de 25 millions de visiteurs d’ici à la fin mars. La durabilité et les nouvelles formes de mobilité seront les thèmes au cœur de l’Expo.

Trois portes colossales se dressent dans le ciel à la périphérie de Dubaï, non loin du désert émirati. Elles doivent donner l’impression d’être une grille filigrane vue de loin mais, de près; le visiteur imaginant plutôt de grandes portes vers une nouvelle dimension.

Le pavillon du pays hôte attire tous les regards, c’est un bâtiment spectaculaire du grand architecte espagnol Santiago Calatrava. Des ailes blanches se posent, telles des faucons en vol, sur le toit du pavillon, écrit le bureau de l’Expo des Émirats arabes unis (E.A.U.). On peut réguler la luminosité et l’obscurité du pavillon avec des lamelles hydrauliques rétractables. L’électricité pour ce système hydraulique et l’éclairage est fournie par des installations photovoltaïques.

Une enceinte futuriste, symbole de l'architecture islamique, a accueilli la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs artistes vedettes et de dirigeants émiratis, tel que le commissaire général de l'exposition.

Le ténor italien Andrea Bocelli a clôturé le spectacle. "Nous avons tous traversé une année que personne n'aurait pu imaginer. Nous avons perdu des choses essentielles, comme la liberté et, en quelque sorte, la dignité. Aujourd'hui, enfin, nous voyons la lumière au bout du tunnel. Et j'espère que cet événement nous insufflera de l'optimisme et de la volonté, afin que nous puissions enfin laisser ce qui s'est passé derrière nous", a t-il déclaré.