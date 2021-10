Dominique Ouattara soulage les élèves d’un village reculé de Korhogo

A Nagounkaha, dans le département de Korhogo, les élèves n’iront plus à l’école avec les "sacs de riz" utilisés comme cartables. Ces tout-petits viennent d’être dotés en kits scolaires pour la rentrée 2021-2022.

Korhogo-Nagounkaha: Des cartables neufs remplacent les « sacs de riz » des élèves

Le samedi 18 septembre 2021, l’honorable Lacina Ouattara dit Lass Pr, député de la nation, s’était rendu dans le département de Sakassou, plus précisément à Dribri-Assirikro, pour parrainer la première édition du prix de l’excellence. Le député de Korhogo commune y avait récompensé les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de l’année 2020-2021. Lass Pr avait également profité de la cérémonie pour offrir aux élèves, des kits scolaires, et une importante somme d’argent aux responsables éducatifs de la localité, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et de la Première dame, Mme Dominique Ouattara.

Moins de deux semaines après, c’est au tour du village de Nagounkaha, dans le département de Korhogo, d’accueillir le généreux donateur Lacina Ouattara. « J'ai offert, ce vendredi 1er octobre 2021, au nom de la Première Dame, Dominique Ouattara, des kits scolaires aux élèves de Nagounkaha, mon village paternel, dans le département de Korhogo. Les élèves de cette localité, du fait de leur précarité sociale, utilisent des sacs de riz comme cartables. En leur faisait ce don, nous leur permettons de mieux conserver leurs fournitures scolaires et aussi de les transporter dans de meilleures conditions », a témoigné Lass Pr sur sa page Facebook.

Puis d’ajouter: « Notre rôle, en tant qu'élus et surtout cadres de la région, c'est d'offrir à nos concitoyens, les opportunités d'être heureux. Le gouvernement crée les conditions du développement. Il nous appartient d'accompagner nos populations », a-t-il exhorté.