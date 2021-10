Jeudi 30 Septembre 2021, le journaliste Ivoirien Franck Ettien a procédé à la cérémonie de présentation et de dédicace, au grand public, de sa toute première œuvre littéraire intitulée « Maman, je suis devenu journaliste ».

Cette cérémonie a eu lieu à la Maison de la Presse d'Abidjan, en présence de plusieurs illustres personnalités du monde des médias, dont Agnès KRAIDY, qui représentait le ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie. Cette œuvre de 192 pages, est une oeuvre autobiographique qui traite des sujets qui intéressent notre société, tels que la pauvreté, la dignité, l'honneur, l'importance de l'école.

« Cette œuvre traite à la fois de la pauvreté, de la dignité, de l'honneur, de la nécessité d'aller à l'école, de la détermination mais surtout des rêves qu'un gamin peut avoir (...) Nous sommes journalistes. Nous passons tout notre temps à écrire des articles pour des journaux et magazines mais à un certain moment, il faut qu'on arrive nous-mêmes à laisser des traces qui nous sont personnels par des témoignages, et qu'on arrive à partager notre expérience avec la postérité », a déclaré le journaliste-écrivain Franck Ettien.

Jean Claude Coulibaly, Président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), a tenu à féliciter l'auteur pour cette œuvre qui honore leur corporation. « L’oeuvre est une fierté pour tous les journalistes. Nos félicitations à Franck Ettien, que nous encourageons d'ailleurs à continuer dans cette dynamique », a-t-il lancé. « Maman je suis devenu journaliste » a été édité chez Lebel Éditions. Sortie en 2021, l'oeuvre est annoncée comme le best seller de ladite maison d'édition.

Info: Nicaise B.