Burkina Faso: Une attaque non revendiquée fait 9 soldats tués

Au Burkina Faso, le détachement militaire de Yirgou, dans le Centre-nord du pays, a été la cible d’une attaque tôt ce lundi 4 octobre 2021. Le bilan provisoire fait état de 9 militaires tués et deux autres blessés.

Burkina Faso : Une attaque jihadiste fait 9 morts, plusieurs engins militaires emportés

Lundi, aux environs de 5 heures du matin, le détachement militaire de Yirgou, situé dans la commune de Barsalogho dans la province du Sanmatenga, dans le Centre- Nord du Burkina Faso, a fait l'objet d'une attaque armée. Le bilan provisoire établi par les autorités burkinabés, fait état d'au moins "9 militaires tombés et de 5 blessés, tous évacués pour des soins", a annoncé la télévision nationale burkinabé.

Au niveau matériel, "on note que plusieurs véhicules et armement collectifs ont été emportés et quelques matériels incendiés". Le gouvernement dit avoir pris "des dispositions d'urgence et de riposte ( ...) et d'autres informations viendront préciser au besoin l'évolution de la situation". L'attaque n'a, pour l'heure, pas encore été revendiquée. Le Burkina Faso, ainsi que bien d'autres pays de la sous région ouest-africaine notamment le Mali et le Niger, font l'objet de récurrentes attaques de ce genre, attribuées à des groupes terroristes très actifs dans la région.

Samedi, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, l'explosion d'un engin explosif avait occasionné le décès de deux soldats de l'armée burkinabè sur l'axe Mangodara-Noumoutiédougou dans la province de la Comoé à l'Ouest du pays. Le même jour, l'armée et ses supplétifs ont annoncé la neutralisation dans le nord du pays, d' une dizaine de terroristes à la suite d' une riposte engagée contre les jihadistes, dans la Commune de Pobé-Mengao dans la province du Soum dans le Sahel burkinabè.