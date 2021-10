Santé: La PISAM et l'hôpital américain de Paris lancent le programme "Médical Talent"

Fruit d’un partenariat entre l’hôpital américain de Paris et la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM), le programme "MÉDICAL TALENT " été officiellement lancé à Abidjan, jeudi 30 septembre en présence de plusieurs acteurs du système sanitaire ivoirien.

Médical Talent : La première phase du projet se tiendra du 22 au 26 novembre prochain

Renforcer les équipes locales tout en accompagnant les équipes sur place pour l’utilisation des techniques innovantes. Tel est la vision du programme "MÉDICAL TALENT", lancé officiellement jeudi 30 septembre à Abidjan. L’Initiative est de l’hôpital américain de Paris en partenariat avec la Policlinique internationale St Anne Marie d’ Abidjan (PISAM).

« L’objectif, c’est de pouvoir arrêter cet état d’esprit qui consiste à dire tous les patients africains doivent venir en France ou en Europe pour bénéficier de soins de qualités. Il y a des structures de soins qui existent et qui sont de très bonnes qualités, qui n’ont pas toujours eu accès à des techniques innovantes. L’hôpital américain souhaite aider ces établissements et leurs praticiens à transférer certaines compétences », a expliqué Olivier Bosc, Vice-président de l'Hôpital Américain de Paris.

Ainsi, un chirurgien de l'Hôpital Américain de Paris se déplacera, une semaine par mois en Côte d'Ivoire, à la PISAM, pour partager son expertise médicale et technologique, et collaborer avec les équipes médicales locales. Le choix porté sur la PISAM, aux dires de son Président Directeur Général, M. Éric Djibo est relatif à son leadership dans le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire et surtout dans la sous-région depuis plus de 30 ans.

« L’idée, c’est de remettre la PISAM sur l’échiquier sous régional pour faire de la Côte d’Ivoire cet hub sous régional de la santé. Faire venir les meilleurs praticiens du monde pour faire des opérations très pointues », a-t-il indiqué. L'urologie sera la spécialité médicale du premier programme de « MÉDICAL TALENT », qui se tiendra du 22 au 26 novembre prochain avec la présence du Docteur Aurel MESSAS, chirurgien urologue à l'Hôpital Américain de Paris.

« Les interventions qui seront proposées aux patients sont l'Adénome de la prostate par laser Elesta, la biopsie ciblée de la prostate et l'urétéroscopie avec fragmentation du calcul par laser », a précisé Dr Messass. Docteur Éloi Féjus BODJRÉ, chirurgien urologue de la PISAM, a rappelé par la suite, que les interventions se feront en binôme avec les chirurgiens urologues de la PISAM. Notons que d'autres programmes sont prévus dans le cadre de « MÉDICAL TALENT » avec l'Orthopédie en janvier 2022, la Gastro-entérologie en mars 2022, la Cardiologie en avril 2022 et la Chirurgie vasculaire en mai 2022.