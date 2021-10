Anouma Brou Félix, doyen de la musique akyé, n'est plus !

Anouma Brou Félix est décédé. Ce pionnier de la musique Akyé était âgé de 86 ans. Il a marqué de son empreinte la culture ivoirienne.

La Côte d'Ivoire pleure Anouma Brou Félix

Virtuose de la guitare, danseur exceptionnel aux pas de danse atypique, Anouma Brou Félix a crevé l'écran par son talent. C'est le 5 février 1935 à Adzopé (sud de la Côte d'Ivoire) que le jeune Anouma fait son arrivée sur la terre des hommes. Il devient très tôt orphelin. En effet, il perd ses parents alors qu'il n'a que 11 ans. Désormais, sans parents, Anouma Brou Félix décide de regagner Abidjan, la capitale économique pour se faire une place au soleil.

À Abidjan, le natif d'Adzopé embrasse le métier de couturier. Bien que présent dans l'atelier de couture, Anouma a la tête dans la musique. Il se lance dans l'apprentissage de la guitare. En réalité, l'homme rêve de faire carrière dans la musique. Cela l'amène à fonder le groupe musical Ivory Band dans les années 1960. Plus tard, l'enfant du pays Akyé s'envole pour la France où il crée la célèbre danse Wamy.

Anouma Brou Félix compte plusieurs albums à son actif. Sa première oeuvre discographique, "Mon yé saka", sort en 1965. Un an plus tard, ce virtuose de la guitare met sur le marché l'album "Houi layai". En 1972, ce guitariste de talent livre Côte d'Ivoire/ Anana force kié. La danse Wamy est propulsée à travers un disque sorti en 1977. L'année 1984 est la période choisie par le chanteur d'origine akyé pour sortir "Le passé et le présent".

Anouma Brou Félix, affaibli par la maladie et sous le poids de l'âge, s'était retiré de la scène musicale. Il s'était replié au quartier Danedji à Adzopé. Vendredi 26 juin 2020, le baobab de la musique d'origine Akyé avait reçu une délégation conduite par le chef de cabinet de l'ancien ministre des Ressources animales et halieutiques, Dosso Moussa. On se souvient que ce monument de la culture ivoirienne, tout comme de grands noms tels Alla Thérèse, avait bénéficié d'une allocation mensuelle de 300 000 francs CFA de la part des autorités ivoiriennes. Il avait également reçu une mlaison offerte par Alassane Ouattara.