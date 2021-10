Coupé-decalé: Pourquoi Mix Premier refuse d'affronter Serge Beynaud

L’artiste Coupé-décalé, Dj Mix Premier, a posé un geste qui a séduit de nombreux observateurs. Ce qu’il a fait.

Mix Premier reporte son concert de décembre

L'artiste Emile Joël Sofonnou, plus connu sous le nom Dj Mix Premier a été le grand vainqueur de l'édition 2020 du Prix international des musiques urbaines et du Couper-décaler (Primud d'or 2020), succédant ainsi à Safarel Obiang. Ce fut une belle consécration pour cet artiste qui, contrairement à l'ensemble des autres artistes Coupé-décalé, est toujours resté loin des clashs.

Une qualité qui lui a permis de faire un featuring avec le groupe Magic System. ‘’Avec Mix Premier qui est dans le mouvement coupé-décalé, quand il est venu nous solliciter pour un featuring, on n'a jamais entendu qu'il a des dérapages sur les réseaux sociaux. On ne l'a jamais vu dans des scandales. Il a une communication très maîtrisée et donc on s'est dit : si on associe notre image à cet artiste, on est sûr au moins de ne pas être trimballé dans une boue qu'on ne veut pas", a récemment confié Asalfo, au nom des Gaous magiciens.

Dj Mix Premier vient encore de prouver qu’il est un artiste sans histoire. En effet, le Primud d’or 2020 devrait avoir un concert live, le 18 décembre prochain à la salle Anoumanbo du palais de la Culture de Treichville, soit le même jour du concert de Serge Beynaud à l’esplanade du même Palais.

Pour ne pas se mettre à dos l’ancien patron de Sandia Chouchou, Mix Premier a décidé de reporter son concert au mois de mars 2022. Une décision fortement appréciée par de nombreux observateurs pour qui, Mix Premier est un exemple à suivre.