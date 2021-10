Vive tension diplomatique entre la France et l' Algérie

L'ambassadeur d' Algérie en France a été rappelé par les autorités algériennes. Dans un communiqué officiel, on apprend que ce pays rejette l'ingérence du pays d'Emmanuel Macron dans ses affaires intérieures.

L' Algérie s'insurge contre l'ingérence de la France

La tension est vive actuellement entre la France et l' Algérie. En effet, un communiqué officiel annonce que les dirigeants algériens ont rappelé l'ambassadeur algérien en France à cause de l'ingérence des autorités françaises dans leurs affaires intérieures. "A la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribué nommément au président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent lesdits propos", peut-on lire dans une note de la présidence de la République algérienne.

Dans la foulée, l'état-major a fait savoir qu'Alger a interdit aux avions militaires français de survoler son espace aérien. "Ce matin, en déposant les plans de vol de deux avions, nous avons appris que les Algériens fermaient le survol de leur territoire aux avions militaires français", a rapporté le colonel Pascal Ianni.

Il faut savoir que tout a commencé avec les propos tenus par Emmanuel Macron le jeudi 30 septembre 2021 devant les descendants des acteurs de la guerre d' Algérie. Pour les Algériens, il est clair que les déclarations du président français "portent une atteinte intolérable à lamémoire des 5,63 millions de valeureux martyrs qui ont sacrifié leurs vies dans leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française ainsi que dans la glorieuse Révolution de libération nationale".