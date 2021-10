Sollicité par Ouloto, le Préfet Doin Doh Urie instruit les chefs traditionnels

A peine a-t-il pris fonction, que Doin Doh Urie est déjà sur le terrain pour apporter sa contribution à l'édification de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Sollicité par la ministre Anne Désirée Ouloto, le tout nouveau DGA-AT était à Guiglo, en ce début de mois d'octobre, pour animer un panel devant les chefs traditionnels de la région du Cavally.

Dr Doin Doh Urie expose sur le «rôle de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire»

Promu Directeur général adjoint de l'administration du territoire (DGA-AT) par le Président Alassane Ouattara, le 8 septembre dernier, le Préfet Hors Grade Doin Doh Urie a effectivement pris fonction vingt jours plus tard. C'est donc ès qualités que l'administrateur civil a été sollicité par Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, pour animer un Panel sur la thématique : « Le rôle de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire ».

L’inauguration de « La Maison des Chefs », les 1er et 2 octobre 2021, a donc été l’occasion tout opportune pour Docteur Doin Doh, qui bénéficie de plus de vingt (20) années d’expérience, de dispenser à son auditoire un enseignement méthodique sur ce que le gouvernement ivoirien attend des chefs traditionnels pour la consolidation de la paix et du développement en Côte d’Ivoire.

« Les chefs traditionnels de tout temps ont joué un rôle très important dans la vie de nos sociétés, en tant qu’intermédiaires entre l’Administration et les populations. C’est par eux que l’Administration passe pour atteindre le plus grand nombre, pour faire passer son message », a déclaré d'entrée l’ancien Directeur des Circonscriptions Administratives, avant de préciser : « Il est donc important que ces chefs soient dans la vision du Gouvernement de sorte que leurs actions favorisent le développement. Pour cela, il est nécessaire que les chefs traditionnels sachent ce que l’Administration attend d’eux. »

(Nous reviendrons plus largement, dans une prochaine édition, sur le contenu du Panel animé par ce technocrate chévronné.)

Il faut noter que plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie d'inauguration parrainée par le Premier ministre Patrick Achi. Il s'agit des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, général Diomandé Vagondo, de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin, ainsi que le Secrétaire d'État aux Affaires maritimes, Célestin Serey Doh, par ailleurs président du Conseil régional du Guémon.