Nouveau parti de Gbagbo: Stéphane Kipré rabat le caquet à Affi

Stéphane Kipré a effectué sa première sortie dans les médias, un peu plus d'une semaine après l'adhésion officielle de l' Union des nouvelles générations (UNG), son parti, à l'idée de création d'une nouvelle formation politique émise par Laurent Gbagbo, son mentor.

Stéphane Kipré répond à Affi N'guessan: "Au lieu de commenter les probables candidatures des autres, il devrait aller expliquer pourquoi les populations devraient lui faire confiance"

Pour sa première sortie médiatique, c'est dans les colonnes du quotidien l' Inter que le désormais ex-président de l' Union des nouvelles générations s'est exprimé. L'opposant a abordé plusieurs points chauds de l'actualité socio-politique ivoirienne, notamment la mise en place du futur parti politique de Laurent Gbagbo. Il a saisi l'occasion de cette interview pour apporter une cinglante réplique à Pascal Affi N'guessan qui, le 11 septembre dernier, face à la jeunesse de son parti le FPI, prédisait pour Laurent Gbagbo, un cuisant échec dans son projet de reconquête du pouvoir d'État.

"Je suis peu désireux de m’attarder sur les dires des uns et des autres. Ce que je sais, c’est que c’est le peuple qui donne le pouvoir. Au lieu de commenter les probables candidatures des autres, il devrait aller expliquer pourquoi les populations devraient lui faire confiance", a lâché Stéphane Kipré. Depuis le 9 août 2021, Laurent Gbagbo a annoncé la rupture définitive avec son ancien Premier ministre, mettant ainsi fin à la guerre de leadership avec ce dernier, pour le contrôle de la présidence du FPI qu'il a fondé dans la clandestinité en 1982.

Laurent Gbagbo qui a, depuis lors, appelé ses partisans à la création d'une nouvelle formation politique en remplacement du FPI que détient M. Affi, peut compter sur le soutien de son filleul et gendre Stéphane Kipré dont le parti, l' UNG a entériné son adhésion, le 25 septembre, au nouveau parti. "Il faut préciser que cette décision s’inscrit dans la suite logique de notre appel à voter pour le candidat Laurent Gbagbo lors de notre convention de 2008 et de notre engagement dans le combat pour sa libération et son retour en Côte d’Ivoire. Il est le référent politique. La décision est donc cohérente avec la posture de l’UNG depuis le départ", explique M. Kipré.

Selon qui, l'heure est désormais à la clarification. "Vous en conviendrez avec moi, la Côte d’Ivoire se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, et ce, sur plusieurs plans. Nous sommes dans le temps de la clarification où chaque groupement politique se prépare pour les défis à venir. Et ces défis sont énormes", a-t-il indiqué. " Nous sommes à l’étape du rassemblement des grands blocs idéologiques incarnés par des leaders charismatiques. Les Ivoiriens devront bientôt choisir entre un bloc qui promeut la social-démocratie cohérente et un bloc qui s’embourbe dans un libéralisme sauvage. Entre un bloc humaniste et un bloc qui n’entend pas les lamentations du peuple. Entre un bloc qui a des solutions pragmatiques et un bloc qui vend du rêve. Notre parti aura les réponses que les Ivoiriens attendent", a promis Stéphane Kipré. Le congrès constitutif du futur parti de Laurent Gbagbo se tiendra les 16 et 17 octobre prochain à Abidjan.