Avant Côte d'Ivoire - Malawi, Eric Bailly dévoile l'objectif des Eléphants

Le défenseur ivoirien, Eric Bailly, a, dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de la Fif, affiché ses intentions de discuter la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire.

Eric Bailly: ‘’Pour la Coupe du monde, l’objectif est clair, c’est de se qualifier’’

Eric Bailly a trainé de nombreuses blessures, ces deux dernières années, qui l’ont éloigné des pelouses pendant plusieurs mois. Une situation assez pénible sur laquelle revient le défenseur de Manchester United dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Le champion d’Afrique 2015 dit avoir surmonté cette épreuve.

‘’Pour moi, il était très important de passer le Cap parce que j’ai eu des moments vraiment difficiles. Dans le foot, les moments difficiles sont les moments de blessure, où tu ne peux pas t’exprimer, venir essayer d’aider l’équipe, apporter ton expérience et tout. Donc pour moi, il était très important de passer cette étape. Aujourd’hui, par la grâce à Dieu, je suis bien‘’, a soutenu le défenseur de Manchester United avant de revenir sur la Can 2019 qu’il a manquée en raison de cette fameuse blessure au genou.

‘’ 2019 allait être ma troisième CAN. J’étais en pleine forme. Le dernier match où j’ai eu cette blessure, c’était contre Chelsea. Manquer une CAN, c’est vraiment difficile, mais comme on le dit dans la vie: on a toujours une deuxième chance. Aujourd’hui, je suis bien, je pense à l’avenir. Là, nous sommes qualifiés pour la CAN 2022‘’, a-t-il ajouté. A quelques jours du match des Eléphants contre le Malawi, comptant pour la 3e journée des éliminatoires du mondial 2022, Eric Bailly a affiché les objectifs de la sélection ivoirienne.

‘’ Pour la Coupe du monde, l’objectif est clair: c’est de se qualifier et pour se qualifier, il faut prendre tous les matches comme une finale comme on l’a fait contre le Cameroun… Aujourd’hui, on est premier de la poule, mais il faut faire très attention. On connait la situation de cette compétition, les équipes sont vraiment compétitives. Il faut donc rester focus‘’, a-t-il indiqué.