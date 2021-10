Microsoft: Windows 11 enfin disponible met fin à l'achat de Licence

5 octobre 2021, c’est la date à laquelle sort officiellement Windows 11 du géant américain Microsift. Il remplace Windows 10 sorti en juillet 2015.

Tous les PC éligibles à Windows 11

La version finalisée de Windows 11 est enfin accessible. Le nouveau système d'exploitation est disponible depuis le mardi 5 octobre 2021, rapporte phonandroid.com.

Un jour à marquer d'une pierre blanche puisque Windows 11 profite d'une quantité impressionnante de nouveautés : menu Démarrer relooké, barre des tâches plus riche et mieux ordonnée, Microsoft Store entièrement repensé, Explorateur de fichiers dépoussiéré, Panneau de configuration entièrement repensé.

Il n’est plus possible d’acheter une licence

Sans compter les autres nouveautés qui seront disponibles dans les prochains mois, mais pas dès le lancement de Windows 11. C'est le cas notamment de cette fonctionnalité très attendue et qui fait tant parler d'elle depuis des mois : la prise en charge des jeux et applications Android.

Avec Windows 11, Microsoft inaugure une nouvelle méthode d'acquisition et de diffusion : contrairement à ce qui se fait depuis près de 40 ans, il n'est plus possible d'acheter le système d'exploitation. Pourquoi donc ? Tout bonnement parce que l'OS est gratuit pour celles et ceux qui disposent déjà d'une licence de Windows 10.

Le déploiement de Windows 11 sur PC s'effectue en plusieurs temps. Tous les nouveaux PC qui sortent à compter de ce jour bénéficient désormais de Windows 11. Ils sont donc prioritaires et sont commercialisés avec la nouvelle version du système d'exploitation.

Comme évoqué ci-dessus, si vous souhaitez mettre à jour votre PC déjà sous Windows 10, il faudra patienter un peu. Windows 11 apparaîtra prochainement dans les mises à jour de Windows Update, mais Microsoft n'a pas encore dévoilé sa feuille de route. On sait seulement que ce déploiement se déroulera jusqu'à la fin du premier semestre 2022. L'intégralité des PC éligibles à Windows 11 devrait donc bénéficier du système d'exploitation d'ici l'été. Néanmoins, en passant par les fichiers ISO, la mise à jour peut être immédiatement effectuée.

L’ISO officiel est disponible, comment le télécharger gratuitement

Windows 11 est enfin disponible pour le grand public et vous pouvez désormais le télécharger et l’installer sur votre PC. Pour se faire, Microsoft a mis en ligne l’outil d’installation sur son site officiel.

Si vous êtes actuellement sur Windows 10, la firme de Redmond vous proposera la mise à jour automatiquement dans la première moitié de l’année 2022. Passer par une installation manuelle permet de ne pas attendre et de profiter immédiatement des nouveautés. Avant de procéder, il faut vérifier que votre ordinateur est bien compatible avec cet OS, qu’il dispose par exemple de la fameuse puce TPM 2.0. Pour ça, Microsoft propose un outil simple appelé PC Health Check.

Pas pour tout le monde!

Attention néanmoins : tous les PC actuellement sous Windows 10 ne peuvent prétendre à une mise à jour. Pourquoi cela ? Parce que les exigences de Windows 11 en matière de configuration matérielle ont évolué par rapport à son prédécesseur. En dehors de l'espace de stockage (64 Go), d'un processeur relativement récent et d'une carte graphique compatible DX12, c'est surtout la présence d'une puce TPM 2.0 (Trusted Platform Module) qui peut poser problème.

Pour faire court, si votre configuration date d'avant 2016, il y a peu de chance pour qu'elle puisse accueillir Windows 11. À moins d'installer le système d'exploitation à l'aide d'une astuce, même si cette solution n'est pas forcément viable sur le long terme. Pas de panique : rien ne vous oblige à migrer vers Windows 11 dès aujourd'hui. Microsoft va prendre en charge Windows 10 jusqu'en 2025, ce qui vous laisse encore pas mal de temps avant de changer de configuration matérielle.

Quoi qu'il en soit, vous savez tout ce qu'il y a à savoir Windows 11 et à l'accueillir sur votre PC. Nous testons le système depuis de nombreux mois maintenant et n'avons pas constaté de bugs majeurs. Mentionnons tout de même le fait que Skype a tendance à se fermer de manière impromptue, sans afficher le moindre message d'erreur. C'est l'un des bugs les plus agaçants que nous ayons rencontrés jusqu'à présent. Notez par ailleurs que les les jeux vidéo peuvent également connaître une forte réduction de performances en fonction ou non de l'activation du VBS.

Comme à chaque fois que Microsoft met à jour son système, mieux vaut peut-être attendre encore quelques semaines que l'OS ait fait ses preuves pour l'installer définitivement. Notez par ailleurs que, si vous décidez de migrer de Windows 10 vers Windows 11, il vous sera toujours possible de changer d'avis et de revenir à l'ancienne édition de l'OS. Vous avez dix jours pour le faire, pas un de plus !