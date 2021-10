Musique: Ce qui n'a jamais été dit sur Vitale, la chanteuse se dévoile

La chanteuse Coupé décalé, Bomisso Nadège, plus connue sur le nom Vitale a dévoilé sa bibliographie sur sa page Facebook. Un texte qu’elle a intitulé ‘’ Bibliographie officielle de l’artiste Vitale‘’ qui retrace l’ensemble de son parcours musical.

Qui est réellement Bomisso Nadège, plus connue sur le nom Vitale?

Vitale est une artiste ivoirienne, auteure-compositrice et chorégraphe. Elle aborde un style musical principalement coupé-décalé, mais aussi afro-zouk, raga style et variété. De son nom entier Bomisso Minin Nadège, Vitale est née un 03 Novembre à Yamoussoukro (République de Côte d’Ivoire). Elle est considérée comme l’un des meilleurs artistes de la musique ivoirienne, précisément de la tendance COUPÉ-DÉCALÉ.

Baptisée à ses débuts « Beyonce d’Afrique » de par son style, Vitale est aujourd’hui rebaptisée « La Patronne » de par son impact dans le COUPÉ-DÉCALÉ, elle est reconnue par les mélomanes comme propulseur incontestable de cette tendance musicale en dehors des frontières ivoiriennes car elle fait partie indéniablement des célébrités très actives du Showbiz ivoirien.

•DEBUT DE CARRIERE

Dès son enfance, Vitale à développer un amour inconditionnel pour la danse, c’est dans cet élan qu’après ses études, elle débute initialement danseuse professionnelle/chorégraphe aux côtés de la Diva Aicha KONE (de 2003 à 2005), puis avec le célèbre MEIWAY et le Zogang (de 2005 à 2008) avec qui elle a humée et engranger l’interactivité de toutes les grandes scènes nationales et internationales.

En 2011, Vitale décide de se lancer dans une carrière solo.

•REVELATION, ACSENSION et DISCOGRAPHIE

Comme le titre l’indique, le premier album de l’artiste est dénommé << Premier Pas>> sortir en 2013, puis elle sort un second album en 2014 avec encore des singles de bonne facture tels que < , mais aussi et surtout avec le titre de la révélation au grand publique le “Goumin Goumin” qui fait d’elle une artiste aimée de tous et plus particulièrement des enfants. Pour preuve, elle a été l’Artiste-chanteuse féminin la plus imitée à la prestigieuse émission de vacances dédiée aux enfants (WOZO VACANCES) grâce aux titres << Sors la démarche >> et << Goumin Goumin >>, titres qui la rendent encore plus célèbre et qui lui font signer son premier contrat d’une tournée Européenne qui démarre début Décembre 2013.

En sus des deux albums, VITALE sort pour le bonheur de ses fans plusieurs singles de belle facture dont “Dôyô Dôyô” qui célèbre la femme africaine, cela ne va qu’augmenter sa popularité. VITALE fait par la suite plusieurs tournées en Afrique et en Europe (2014 et 2015).

VITALE continue de conquérir le cœur des mélomanes avec de nombreux singles. Elle collabore dans l’optique de donner le meilleur à ses fans, avec de grands noms de la musique africaine tels que les arrangeurs et artistes de renom que sont : Serge Beynaud, Bebi Philip, Hermann djedji, MOMO Wang , Champi kilo , Ariel Sheney, Kédjévara Dj, Fredy Assogba, Molare, Elvis Segond et biens d’autres.

Le troisième album de l’artiste-chanteuse VITALE est en cours avec plusieurs singles déjà connus et aimés par le grand publique (Dôyô Dôyô, Avec Toi, Je M’en Gaba, Ca vient, Keuss Keuss, Coups de Reins, Puissanci, Mon Oeil,Cheri Coco, Schuiiiz, Credit est mort, Moutoubashi, Bèlèlou,Boom Boom en collaboration avec Edy Kenzo, et le très apprécié titre « Mon Bébé » qui remporte plusieurs prix nationaux et internationaux, et dont le buzz a fait le tour de la planète.

•DISTINCTIONS

-Meilleur artiste Féminin 2017 au “COUPÉ-DÉCALÉ AWARDS 2017 DE COTE D’IVOIRE

-Meilleur artiste Féminin du Coupé Décalé au Primud 2018 et 2020 (Prix International de la Musique Urbaine et du Coupé Décalé)

-Prix international du Meilleur Clip au Eucher TV Awards 2021 Togo (Lomé au TOGO) avec son tube « Mon Bébé »

-Lauréate aux Oscars des blogueurs et influenceurs Africains de l’année 2021 (Paris en France)

•REFERENCES ET NOTES

Malgré toute la régularité continue des détracteurs dans le seul but de se faire connaitre sur la toile à son détriment, Vitale n’a jamais abandonné et elle reste la tête haute. C’est cette bravoure et cette abnégation immortelle affichées de l’artiste que les mélomanes saluent en la citant officiellement comme étant l’un des symboles féminins vivant de la persévérance et de la détermination !

Après présentement d’innombrables tournées européennes et Africaines à son actif, la sollicitation de l’artiste reste grande.

Vitale la Patronne, la Beyoncé d’Afrique ou encore la Queen, continue de rehausser la visibilité du showbiz ivoirien!