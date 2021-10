FPI: Affi N'guessan défie bientôt Gbagbo au Palais des sports de Treichville

Le Front populaire ivoirien ( FPI ) de l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, sera en Congrès extraordinaire le samedi 13 novembre prochain, a annoncé Issiaka Sangaré, secrétaire général du parti, lors d'une conférence de presse ce mercredi 6 octobre 2021.

Côte d'Ivoire : 10 000 délégués attendus au prochain congrès du FPI le 13 novembre prochain

En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien tiendra son prochain congrès extraordinaire le samedi 13 novembre 2021 au Palais des sports de Treichville. Issiaka Sangaré, secrétaire général du parti que dirige l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan, a donné l'information ce mercredi, lors d'une conférence de presse tenue au siège du parti.

" Le FPI part en congrès extraordinaire le samedi 13 novembre au Palais des sports de Treichville ", a indiqué M. Sangaré, précisant que plus de 10 000 délégués y sont attendus. sous le thème : " FPI mobilisé pour la renaissance d'une Côte d'Ivoire unie démocratique et prospère", il sera question de rappeler les principes fondamentaux et valeurs qui fondent le parti dans sa lutte pour la démocratie et le progrès.

Le FPI procédera également au redimensionnement de son appareil et de son offre politique en vue de relever les défis à venir pour la conquête du pouvoir en 2025. L'organisation de ce congrès, faut-il le souligner, intervient dans un contexte socio-politique marqué par la rupture consommée entre l'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan et son ancien patron, Laurent Gbagbo.

L'ancien président ivoirien, rentré d'exil le 17 juin dernier après 10 ans de périple judiciaire à la Cour pénale internationale (CPI), a en effet préféré la création d'un nouvel instrument politique plutôt que la réunification tant espérée du Front populaire ivoirien, comme solution de résolution de la crise au FPI.