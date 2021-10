Côte d'Ivoire: Ce que Gbagbo est allé faire chez Henri Konan Bédié

L'ex-chef de l' Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, a rendu, ce mercredi 6 octobre 2021, une visite de courtoisie à Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Seconde rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié

Pour la seconde fois depuis son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été reçu en audience par Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition. Contrairement à leur rencontre hautement politique du 11 juillet 2021 à Daoukro, la visite de ce mercredi 6 octobre 2021 à la résidence abidjanaise du Sphinx de Daoukro, est plutôt une "visite de courtoisie" et de "compassion" au président Henri Konan Bédié "en deuil".

" Le président Bédié est en deuil. Nous sommes venus le saluer. Nous sommes venus lui exprimer nos condoléances. Et le rassurer que nous sommes à sa disposition pour le reste, pour les organisations des funérailles", a indiqué l'ex-président du Front populaire ivoirien (FPI), précisant que "ce n’est pas une rencontre politique". "C’est une rencontre fraternelle à cause du deuil qui frappe le président", a-t-il insisté. Pour la circonstance, Laurent Gbagbo était accompagné d'une forte délégation composée de sa compagne Nadiani Bamba et de ses inconditionnels, à savoir Assoa Adou, Sebastien Dano Djédjé, Odette Likikouet et Marie Odette Lorougnon.

Henri Konan Bédié, entouré de son épouse et de ses plus proches collaborateurs, s'est dit encouragé par cette visite de compassion de son jeune frère; lui qui, dernièrement, a été frappé par une succession de deuils dont le plus récent fut le décès survenu dans la nuit du 27 au 28 août dernier de son frère ainé et chef du village de Prepressou, Nanan Marcellin Bédié.