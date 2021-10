Décédé à Paris, Charles Konan Banny reçoit l'hommage de la Nation

La mémoire de l'ex-Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny, sera honoré, ce jeudi 7 octobre à la Primature lors d'une cérémonie d'hommage, annoncée par le gouvernement.

Hommage national prévu pour Charles Konan Banny, ce jeudi à la Primature

Décédé le 10 septembre dernier à Paris des suites d'une complication cardiaque liée à sa contamination au Covid-19, Charles Konan Banny recevra ce jeudi 7 octobre à 10 h la Primature, les hommages de la Nation. Amadou Coulibaly, ministre ivoirien de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a donné l'information à l'issue du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 6 octobre à Abidjan.

Atteint du coronavirus à Abidjan, Charles Konan Banny avait été transféré d'urgence le 4 septembre 2021 à l’hôpital américain de Neuilly. L' ancien directeur général de la Banque centrale des États de l' Afrique de l'Ouest, 78 ans, est décédé six jours plus tard suite à la dégradation de son état de santé. Sa dépouille est arrivée le jeudi 23 septembre au soir à l'aéroport international d' Abidjan et a été accueillie par une foule de parents et d'amis en pleurs.

C'est en 2005, au plus fort de la crise militaro-politique, que le cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avait été imposé comme Premier ministre au président Laurent Gbagbo par la Communauté internationale. Après deux années d'exercice, il sera remplacé par Guillaume Soro, alors chef de la rebellion des Forces nouvelles, dans le cadre des résolutions de l'accord de Ouagadougou.

Après la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, sanctionnée par la chute du régime de Gbagbo, ce brillant technocrate ivoirien est nommé président de la Commission vérité et réconciliation (CDVR) par Alassane Ouattara, alors élu nouveau président de la République.