Maryline Kouadio et Belmonde Dogo engagées contre le cancer du sein

Quelques semaines après avoir cédé sa couronne de Miss Côte d'Ivoire, la belle Maryline Kouadio a dévoilé ses nouveaux défis.

Miss Maryline Kouadio chez la ministre Belmonde Dogo

La belle Maryline Kouadio, sacrée Miss Côte d'Ivoire 2020, a passé le flambeau à Olivia Yacé, élue Miss Côte d'Ivoire 2021 le 4 septembre dernier. Quelques semaines après avoir cédé sa couronne, l'ex-reine de Beauté a été reçue jeudi par la ministre Myss Belmonde Dogo.

Elle a d'ailleurs fait le compte-rendu de cette rencontre via un message posté sur sa page Facebook. Elle a dans un premier temps présenté sa nouvelle activité.

''Dans le cadre de la campagne mondiale de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, et au dépistage précoce, la fondation HELP FOR LIFE dont je suis la présidente profite pour lancer ses activités. La première activité est un événement appelé « RUN FOR SUPPORT », une course à pied entre femmes, de 5 km avec pour point de départ l'hôtel communal de Cocody et pour arrivée le terrain de l’Université de Cocody'', a-t-elle informé.

''À cet effet, j’ai été reçue par madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, et je suis heureuse d’annoncer qu’elle devient officiellement la marraine de la fondation HELP FOR LIFE et s’engage à m’accompagner dans cette action'', a indiqué Maryline Kouadio.

Puis d'ajouter: ''Nous avons ensemble pris l’engagement de mener tout au long des mois et années à venir plusieurs activités afin de lutter contre cette maladie silencieuse qui est le cancer, sous toutes ses formes, et qui touche la femme. Joignez-vous à moi afin de dire merci à madame la ministre, notre marraine avec qui nous comptons œuvrer pour lutter contre ce fléau''.