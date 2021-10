Titrologie: Face-à-face Simone Gbagbo - Issiaka Diaby, Banny s'en va

Réconciliation nationale, l’hommage de la Nation à l’ex-Premier ministre Charles Konan Banny et le match Côte d'Ivoire-Malawi constituent le menu principal de la titrologie ou la revue de presse ivoirienne de ce vendredi 8 octobre 2021.

Titrologie: Ouattara fait ses adieux à Charles Konan Banny et les lourds secrets de la CDVR

Procès Gbagbo et Blé Goudé. Réconciliation nationale, tel était le menu d’une causerie débat initiée par l’OIDH: Simone Gbagbo, Issiaka Diaby , Koné Katinan et bien d’autres personnalités d'obédiences politiques différentes se sont retrouvés face-à-face jeudi 7 octobre à l'Hôtel Palm Club de Cocody.

La presse ivoirienne s’en est délectée à cœur joie à l’instar du journal L’Avenir qui présente un grand angle sur la rencontre de vérité. En abordant le thème “Procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI : quelles leçons apprises et quelles trajectoires pour la réconciliation nationale", le quotidien conclut que Simone à littéralement accablé son ex-époux Laurent Koudou Gbagbo devant le collectif des victimes, représenté par son président, le controversé Issiaka Diaby.

Pour le quotidien L’Inter, les invités de l’OIDH ont dit leur part de vérité sur la crise postélectorale avant d'appeler au pardon et à la réconciliation dont les rênes ont été confiées au Ministre Kouadio Konan Bertin dit KKB.

L’actualité ivoirienne du jour, c’est aussi les obsèques d’un autre acteur majeur de la Réconciliation nationale: l’ancien Premier ministre et gouverneur de la Bceao, qui se déroulent actuellement à Abidjan.

Il n’aura pas eu le temps ni les moyens de faire plier le pouvoir d’Abidjan et partager avec les Ivoiriens les conclusions de la Commission Dialogue-Vérité et Réconciliation nationale (CDVR). Charles Konan Banny dans ses habits de Premier ministre de Côte d'Ivoire, a reçu, jeudi, l’hommage de la Nation ivoirienne représentée au plus haut niveau par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

La presse aussi a tenu à faire ses adieux au cadre du PDCI avec un large écho à la Une des partitions de ce jour. Fraternité Matin a salué “la mémoire d’un grand serviteur de l’Etat” là où Le Nouveau réveil voyait “le dernier Conseil des ministres” qui recevait “la reconnaissance de la République” doublée d’une oraison funèbre du ministre Ahoua N’Doli.

L’Intelligent d’Abidjan décrypte, pour sa part le “comment Ouattara et la Nation ont rendu hommage” à l'illustre disparu qui part avec des secrets insoupçonnés dans son rapport de la CDVR.

Beaumelle et les Éléphants confiants - Titrologie du vendredi 8 octobre

Les deux prochains matchs des Eléphants de Côte d'Ivoire face au Malawi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ont été largement évoqués dans les journaux. Patrice Beaumelle, le sélectionneur de l’équipe nationale, a mis les ivoiriens en confiance lors d’un point de presse jeudi:

“Ces deux matchs sont à notre portée”, dixit Beaumelle comme rapporté dans Super sport. Pour le média, tout comme les autres parutions qui abordent le sujet, les Eléphants devront gagner ce match pour s’assurer la place de leader de leur groupe, synonyme de qualification au mondial 2022.

Titrologie du vendredi 8 octobre - Titrologie du vendredi 8 octobre - Titrologie du vendredi 8 octobre