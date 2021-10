Ligue des Nations: La France en finale après avoir battu la Belgique

Ligue des Nations - Au bord du précipice et surclassée par la Belgique à l’issue du premier acte, la France est revenue de l’enfer, jeudi soir en demi-finale. Les Bleus rejoignent ainsi la Roja d'Espagne en finale de la compétition de l’UEFA.

France-Belgique: Rage et orgueil au sommet du derby entre voisins en Ligue des Nations

Renversante, la France écœure la Belgique et file en finale de la Ligue des Nations de l’UEFA. Menés de deux buts à moins d’une demi-heure de la fin, jeudi 7 octobre, les joueurs de Didier Deschamps ont renversé la tendance et joué un sale tour, une nouvelle fois, au voisin d’outre-Quiévrain (3-2).

Dans un 3-4-3 au coup d’envoi comme face à la Finlande mais avec des acteurs différents, Didier Deschamps a redonné une chance à un système dans lequel Benzema et Griezmann s’étaient épanouis le mois dernier. Mbappé a remplacé Martial devant, avec Griezmann dans son dos. Derrière le trio, Théo Hernandez et Benjamin Pavard ont joué les pistons, tandis que Varane s’est retrouvé entouré de deux stoppeurs qui n’avaient jamais évolué dans cette position chez les Bleus, Lucas Hernandez et Jules Koundé.

Longtemps acculée par Lukaku et des Belges intenables, la France s'en est sortie grâce à la finesse de son trio d'attaquants et notamment d'un Kylian Mbappé qui a affronté ses responsabilités. Ce fut beaucoup plus compliqué pour Raphaël Varane et Lucas Hernandez, dévorés par l'ogre Lukaku.

A l’orgueil. Enfin

Trois ans plus tard, France et Belgique se retrouvaient à nouveau pour une place en finale. Et, trois ans plus tard, la France a à nouveau écœuré la Belgique. Les Diables Rouges menaient 2 à 0 à la mi-temps mais les Tricolores ont renversé la situation grâce à des buts de Benzema, Mbappé et Théo Hernandez tandis que Lukaku se voyait refuser un but pour hors-jeu.

Dominante pendant 60 minutes (2-0), la Belgique a longtemps cru pouvoir adoucir l'amer souvenir de son élimination en demi-finale du Mondial-2018 en Russie (1-0). Mais la sélection belge, n°1 mondiale, a coulé face au champion du monde, une fois de plus, dans un scénario bien plus dramatique qu'à Saint-Pétersbourg il y a trois ans... Une revanche qui risque d'asseoir encore plus la rivalité entre ces deux nations voisines.

Didier deschamps félicite Kylian Mbappé

Didier Deschamps a d'ailleurs été interrogé sur la performance de son attaquant à l'issue de ce France - Belgique, en déclarant notamment : "Kylian n’a pas douté et j’ai toujours fait en sorte d’être avec lui et derrière lui. J’ai reconnu sa détermination. Il avait de très bonnes intentions pendant l’Euro, il lui a manqué l’efficacité. Lors du dernier stage, il s’est blessé et n’a pas pu jouer les deux derniers matchs. Il y a toujours beaucoup d’attentes et d’exigences avec Kylian. Je sais très bien que l’équipe de France sera plus forte avec lui. Dans les efforts, la complémentarité avec Antoine (Griezmann) et Karim (Benzema), c’est bien pour l’équipe. Ce but lui fait du bien à titre personnel mais depuis qu’il est arrivé en début de semaine, j’ai bien senti, dans ce qu’il faisait et son attitude, que c’était un match pour lui aussi. Tant mieux pour lui et pour nous !".