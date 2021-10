Alassane Ouattara en France pour le Sommet Afrique-France ?

Alassane Ouattara a quitté Abidjan, ce vendredi 8 octobre 2021, pour un séjour en France. Le président ne précise pas sur son compte Twitter les raisons de ce voyage, encore moins la durée de son séjour.

Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara s'envole pour la France, ce vendredi

Après avoir pris part à la Cérémonie d'hommage de la Nation au défunt ancien Premier ministre Charles Konan Banny, Alassane Ouattara s'est envolé, ce vendredi, pour la France. Le chef de l'État ivoirien l'a d'ailleurs annoncé dans un tweet publié sur le compte officiel de la présidence ivoirienne. « Le Président de la République, @AOuattara_PRCI, a quitté Abidjan, ce vendredi 8 octobre 2021, pour un séjour en France », peut-on lire sur Twitter.

Le manque de précision dans ce tweet suscite en effet de nombreuses interrogations sur le déplacement du président ivoirien dans l'Hexagone. D'autant plus que ce voyage intervient alors que s'ouvre à Montpellier, ce vendredi 8 octobre 2021, le Sommet Afrique-France. Le président français Emmanuel Macron a en effet convié à ce sommet des centaines des jeunes de la société civile africaine. Il s'agit, selon l'Élysée, « d'écouter la parole de la jeunesse africaine » et de « sortir des formules et des réseaux obsolètes ». En clair, aucun chef d'État africain n'a, cette fois-ci, été convié à cette rencontre, contrairement à ce qui avait cours les années antérieures.

S'agit-il d'une visite privée du président Ouattara en France ? Y'aura-t-il une rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara en marge de ce sommet Afrique-France ? Quelle est la durée du séjour du chef de l'Etat ivoirien en France ? Telles sont, entre autres, les interrogations qui ne cessent de fuser ça et là sur les rives de la lagune Ebrié. Quoi qu'il en soit, un communiqué de la Présidence ivoirienne est attendu pour en savoir davantage sur ce voyage du président ivoirien sur les bords de la Seine.