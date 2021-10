Foot: Les Eléphants de Côte d'Ivoire dominent les Flammes du Malawi

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont réussi une belle opération face au Malawi ce vendredi à l’occasion de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire écrasent le Malawi à Johannesburg

Belle opération pour les Eléphants de Côte d’Ivoire qui ont dérouté les Flammes de Malawi (3-0) ce vendredi 8 octobre 2021 à Orlando Stadium de Soweto en Afrique du Sud, à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une victoire qui permet aux poulains du sélectionneur Patrice Beaumelle, de consolider leur position de leader de leur poule. Mais que ce fut dur pour les Eléphants de Côte d’Ivoire, qui, dans l’ensemble du match, ont été ballotés par les malawites. Le gardien de but ivoirien, Gbohouo Sylvain, est l’un des héros de cet après-midi, pour avoir annihilé plusieurs occasions de buts adverses, en première tout comme en seconde périodes.

Cependant, les Ivoiriens ont été très adroits devant les buts et ont concrétisé les quelque rares occasions de buts, obtenues. D’abord à la 35e minute, Serge Aurier, depuis le côté droit, envoie un centre qui parvient à Max Gradel laissé tout seul sur le côté gauche. Celui-ci ne se pose pas de question, reprend le ballon du pied gauche et ouvre le score pour les Eléphants de Côte d’Ivoire (1-0). En seconde période, les malawites vont complètement assiégé le camp ivoirien.

Constatant que son équipe était ballotés par l’adversaire, le sélectionneur Beaumelle a fait sortir les trois attaquants, Jean Evrad Kouassi, Max Gradel et Christian Kouamé, pour les remplacer par Gervinho, Konaté Karim et Jérémie Boga. Un coaching qui sera payant puisque les nouveaux entrants vont faire changer le cours du match. On joue la 84e minute, Gervinho récupère le rond central, il élimine deux adversaires et sert ensuite Sangaré Ibrahim qui se retrouve nez à nez avec le portier malawite, celui-ci ne va pas se poser des questions pour doubler la marque pour les Eléphants (2-0) .

A la 93e minute, Jérémie Boga récupère le ballon dans l’entre-jeu, il emmène avec lui, deux adversaires et décroche une frappe du gauche qui termine au fond des filets (3-0). C’est sur ce score que l’arbitre met un terme à la rencontre. Les Eléphants affronteront cette même équipe du Malawi le lundi 11 août à Cotonou, à l’occasion de la 4è journée des éliminatoires du Mondial 2022.