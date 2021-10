Togo : Un réseau de cybercriminels démantelé par la police

La Police nationale du Togo a frappé un grand coup en démantelant un réseau de cybercriminels de nationalité nigériane basé à Lomé, la capitale togolaise. Les policiers ont saisi du matériel informatique.

La Police nationale du Togo frappe un grand coup

Seize cybercriminels d'origine nigériane ont élu domicile dans un appartement situé à Bè-Kpota, à Lomé, dans la capitale du Togo. Ils menaient tranquillement leurs activités illicites jusqu'à ce que la police togolaise les interpelle. Selon des sources sécuritaires, les faits remontent au mardi 5 octobre 2021. Ce jour-là, les policiers ont été informés de la présence d'individus suspects installés dans une résidence à Bè-Kpota.

La Police nationale du Togo exploite cette piste et opère une descente musclée sur le lieu indiqué. Il faut noter que ladite opération entre dans le cadre d'une mission de sécurisation. Les agents de la police ont interpellé seize présumés cybercriminels, dont deux femmes.

On apprend que les policiers ont également procédé à la saisie de matériel informatique et d'autres objets, notamment des ordinateurs portables, des cartes SIM (Moov, Togocom et MTN) et des smartphones. En outre, la police togolaise précise qu'elle poursuit les enquêtes afin de démanteler toute la chaine de cybercriminels avec laquelle les suspects collaborent. Par ailleurs, elle a tenu à exprimer ses remerciements à la population pour sa totale collaboration qui a conduit au démantèlement de ce réseau de cybercriminels. Elle n'a pas manqué d'inviter les Togolais à plus de vigilance.