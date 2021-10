Coupe du Sénégal: Deux clubs refusent les 50 millions de Macky Sall

Le Casa sports de Ziguinchor a battu Diambars FC de Saly (1-0)vendredi, décrochant ainsi sa troisième Coupe du Sénégal. Les deux dénoncent la « boulimie » de la fédération dans une affaire de primes de 50 millions offerts par le président Macky Sall.

Primes en Coupe du Sénégal: La fédération et Augustin Senghor essuient un refus ferme

L’équipe de Augustin Senghor a essuyé un refus poli mais ferme de Casa sports et Diambars FC de Saly, de venir prendre les chèques libellés pour respectivement des montants de 25 et 15 millions de francs Cfa.

À l’origine de cette offre comptable en deçà des attentes, la volte face de la fédération qui veut retrancher d’une prime exceptionnelle, les primes habituelles qu’elle distribue, elle-même, aux finalistes.

En effet, après la finale de la coupe du Sénégal et la décision historique du Président de la République de doter les équipes finalistes d’une prime exceptionnelle de 50 millions francs CFA, la fédération sénégalaise de football a perdu les pedalles face à l’enveloppe présidentielle.

Selon wiwisport.com, la fédération veut noyer sa prime dans celle du Président de la République. On se rappelle que les deux clubs avaient reçu chacun une avance de cinq millions au cours d’une cérémonie organisée à grand renfort médiatique, rappelle le média senegalais.

Ces sommes encaissées, utilisées pour convoyer des centaines de supporters et gérer les frais de la finale, devaient être complétées par les reliquats fédéraux. Soit 15 millions pour le vainqueur qui se trouve être le Casa Sport (victorieux 1 but à 0) et 5 millions pour Diambars, les primes fédérales étant respectivement de 20 millions pour le vainqueur et 10 millions pour le vaincu.

Revirement

Sauf qu'entre-temps, le président de la République Macky Sall a décidé contre toute attente de primer les deux équipes. Une enveloppe de 50 millions est remise à la fédération avec des instructions fermes (30 millions pour le vainqueur et 20 millions pour le vaincu.

Avec cette enveloppe supplémentaire, le Casa Sport vainqueur doit se retrouver avec cinquante millions (30 millions de prime exceptionnelle et 20 millions de prime du vainqueur), d’où il faut défalquer l’avance de 5 millions. En lieu et place, non seulement, la fédération veut économiser ses primes à verser aux deux équipes, mais en plus voudrait soutirer de la prime présidentielle les avances de 5 millions.

Comme si elles s’étaient donné le mot, les deux équipes ont alors décidé de ne pas encaisser les chèques et exigent le paiement des primes intégrales dues par la fédération, ainsi que la prime exceptionnelle de 50 millions gracieusement offerte par le Chef de l’État.

L’incompréhension est à son comble dans les arcanes du football où l’on ne comprend pas cette boulimie subite de la Fédération sénégalaise de football censée protéger les clubs.