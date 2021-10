Carmen Sama raconte la mort de Dj Arafat: " Il était couché tout raide"

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, était sur les antennes de la chaîne Life Tv, vendredi soir. Elle a expliqué les derniers instants de son prince charmant.

Carmen Sama: ''Je ne savais pas qu'il était déjà parti, ils me l'ont caché''

Carmen Sama a livré son témoignage sur la tragique disparition de son prince charmant Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019 suite à un tragique accident de moto. Invitée le vendredi sur la chaîne Life Tv, Carmen Sama a expliqué assez difficilement comment elle a vécu la mort du père de sa fille Rafna Houon.

'' Ça été …pourquoi vous voulez me faire encore revivre cette histoire, ça été vraiment difficile pour moi. Franchement je ne sais pas …Je n’arrive toujours pas à digérer (…)'', a-t-elle indiqué d'entrée.

'' J’étais sous la douche à la maison, Rafna était déjà couché, il y avait un de ses petits à la maison qui a frappé ma porte, il m’a dit « maman, papa a eu un accident ». Sur le champ, j’ ai pas mesuré la gravité de la chose. Je me suis douchée, je me suis habillée et on m’a ramenée directement à l’hôpital. J'étais dans un taxi qui est passé juste à côté de l’endroit de l'accident. Étant dans le taxi, j’ai vu la moto qui était dans un état vraiment (…)'', a expliqué Carmen Sama.

Puis d'ajouter: '' Les médecins ont demandé à voir son épouse, je suis allée vers eux (…) le docteur m’a dit qu’il n’est pas mort, qu’il est dans un état critique. Il a essayé de me rassurer, en me disant que ça va aller (…) j’ai demandé à le voir, ils m’ont fait entrer en salle de réanimation (…) Quand je suis rentrée, j’ai vu que les autres patients étaient certes dans un état chaotique, mais ils bougeaient un peu. Mais lui, il était tout raide (…) le médecin m’a rassurée … je ne savais pas qu’il était déjà parti , ils me l’ont caché … je suis repartie à la maison. Quand je suis revenue, il n’était plus là , ils l’ont emmené à Ivosep''.

Poursuivant, Carmen Sama dit être remplie de rage, rien qu'à l'idée de penser que son amoureux s'est éteint à jamais. '' J'etais vraiment remplie de colère, de rage. A 24 ans, tu ne m'attends pas à ça. Tu as un enfant avec lui, il te présente à sa famille, il va jusqu'au mariage traditionnel, tu te dis que c'est l'homme de ta vie et après, vous êtes en train de planifier votre avenir, le mariage. Et il meurt ... j'ai mal. Quand je vois ma fille, je suis contente et en colère en même temps'', a-t-elle soutenu.