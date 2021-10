Grand P envoie un message à Eudoxie Yao: ''Je te jure que je suis fidèle''

Le chanteur Grand P refuse d'accepter la rupture avec Eudoxie Yao. Il a envoyé un message assez émouvant à sa dulcinée sur les réseaux sociaux.

Grand P à Eudoxie Yao: ''Tu resteras mon bonheur surnaturel, mon amour''

Invitée sur les antennes de la chaîne Life Tv, Eudoxie Yao a confirmé qu’elle a effectivement rompu avec Grand P. « Grand P a trop de prétendantes et il ne s'en cache pas. Ce qui m’a découragé, il a fait une vidéo avec l’artiste sénégalaise où il a dit qu’il va l’épouser. Il veut épouser tout le monde et j’ai trouvé que c’était la goutte d’eau qui allait faire déborder le vase. Donc c’est comme ça que j’ai pris ma décision (…) Mais pendant qu’il demande pardon pour qu’on se remettre ensemble, il dit qu’il veut marier plusieurs femmes. Il ne sait pas ce qu’il veut. Donc ça me fatigue », a dénoncé la bimbo ivoirienne.

A la question de savoir si une nouvelle aventure amoureuse avec Grand P, était envisageable, elle répond: « Je ne sais pas. Sinon j’ai beaucoup d’affection pour lui. J’ai l’impression qu’il ne sait pas ce qu’il veut. Entre-temps, moi aussi, je prends de l'âge », affirme-t-elle.

De son côté, Grand P refuse radicalement d'accepter cette rupture. Il a envoyé un message assez émouvant à sa dulcinée sur sa page Facebook.

'' Je veux que tu sois vraiment heureuse avec moi chaque minute, chaque seconde. Je t'aime beaucoup et je suis très heureux de t’avoir dans ma vie. Tu resteras mon bonheur surnaturel, mon amour. Tu es le plus grand miracle pour moi, la femme la plus chère, la personne la plus aimée. Je t'aime. Écoute ton cœur et regarde-moi. Je le ferai, pas pour toi mais à cause de ma dignité. Je te jure que je suis fidèle à toi. Rien ne changera mon amour. Que Dieu protège notre relation. EUDOXIE YAO ", a écrit Grand P.