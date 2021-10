Affoussy Bamba : "La nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse"

Affoussy Bamba Lamine est en exil aux côtés de son mentor Guillaume Kigbafori Soro. L'ancienne ministre de la Communication d'Alassane Ouattara est convaincue que son combat contre le régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) se soldera par une victoire des soroistes.

Le message d' Affoussy Bamba aux soroistes

Affoussy Bamba Lamine, qui avait gardé le silence depuis un moment, vient de faire une sortie pleine d'espoir pour les proches de Guillaume Soro. L'avocate du fondateur du mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires) a laissé un message très évocateur sur sa page Facebook. "Chers amis, quand c'est la fin, c'est la fin et tous nos actes nous y conduisent. La nuit la plus sombre a toujours une fin lumineuse", a écrit l'ex-ministre de la Communication d'Alassane Ouattara.

Depuis son éviction du gouvernement à la suite de sa défaite aux élections législatives de 2016, Affoussy Bamba a rejoint Guillaume Soro, non sans déclarer une guerre ouverte au président ivoirien. Il faut dire que les rapports entre la fille de Bamba Moriféré et le champion du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) se sont considérablement détériorés.

En avril 2021, l'avocate ivoirienne, condamnée à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan pour "atteinte à la sûreté de l'État", avait annoncé que "ni les brimades, ni les menaces, ni les injustices, ni l’arbitraire, ni l’adversité, ni la cruauté, ni l'occultisme, ni l'emprisonnement encore moins l’exil, ne détourneront le destin de notre Nation de son cours normal pour atteindre ce qui est prévu par Dieu !". En clair, la transfuge du RDR (Rassemblement des républicains) n'entend point abandonner son combat contre Alassane Ouattara.

Aux côtés de Guillaume Soro, Affoussy Bamba continue de mener la bataille depuis son exil. Elle ne manque aucune occasion pour lancer des piques contre le régime des houphouëtistes.