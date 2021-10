Abobo: Lass PR exhorte les femmes à rester mobilisées derrière Ouattara

Conseiller technique du président de la République et député de Korhogo (nord de la Côte d’Ivoire), Lassina Ouattara ou Lass PR se veut très proche des populations, qu’elles soient de sa circonscription électorale ou de partout en Côte d’Ivoire.

Abobo: L'Union Des Femmes Battantes De Pk 18 communie avec Lass PR

Lassina Ouattara ou Lass PR était dans la commune populaire d’Abobo le week-end dernier où il a parrainé la cérémonie de la sortie officielle de l’Union des Femmes Battantes de Pk 18, Cité Concorde. Comme toujours, l’occasion a été bonne pour le ‘’vagabond de la charité’’ d’exhorter les populations, en particulier les femmes de ladite association à rester mobilisées derrière le Président Alassane Ouattara, « grand bâtisseur de Côte d'Ivoire moderne après le Président Houphouët-Boigny ». Pour ce faire, il les a invitées à faire bloc autour de la Ministre Kandia Camara, Maire d'Abobo, en vue du développement de la commune d’Abobo et de l'épanouissement de ses habitants.

Pour joindre l’acte à la parole, le conseiller du président de la République, a donné des instructions pour la prise en charge d’une femme qui l’a imploré de l’aider afin de recouvrer la santé. Au nom du président Alassane Ouattara, Lass PR a fait don de plusieurs sacs de riz de 25 kilogrammes, des cartons d'huile, des pâtes alimentaires et parquets de sucreries dont la valeur s'élève à plus d'un million cinq cents mille FCFA. Elu député dans la commune de Korhogo lors des dernières législatives de mars 2021, Lassina Ouattara a toujours promis de rester aux côtés du président Alassane Ouattara et d’être l'interface entre le sommet et le petit peuple.

« Je ferai de mon mieux, selon mes capacités (…) Je serai dans les quartiers précaires pour essuyer des larmes. Je serai auprès de nos mamans et nos familles en difficulté », avait-il promis. C’est fidèle à cette ligne de conduite, que le conseiller technique du président Ouattara a récemment fait bénéficier à un jeune apprenti-chauffeur résidant à Abobo, d'une aide pour se faire opérer d’une vilaine tumeur qui était en train d’endommager son menton. Tra Bi Mikalo (c’est de lui qu’il s’agit) a été opéré avec succès dans une clinique abidjanaise et est désormais libéré de son mal qui l'empêchait d'exercer correctement son activité.

De nombreux jeunes à Abobo et d’autres communes, notamment à Korhogo, Yopougon, Adjamé, ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale du président de la République, par l'entremise de Lacina Ouattara, pour se faire soigner. « Je remercie le président Ouattara pour ses actions sociales en faveur des populations. Je traîne mon mal depuis plusieurs mois et je perdais espoir de jour en jour. Incapable de travailler correctement, j'ai eu gain de cause grâce au conseiller Lacina Ouattara dit Lass PR. Il a obtenu pour moi une prise en charge auprès du président de la République », a témoigné Tra Bi Mikalo.