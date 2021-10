Dr Diamana explique pourquoi des hommes meurent en pleins ébats sexuels

De plus en plus d’hommes sont enclins, de nos jours, à prendre des produits aphrodisiaques pour stimuler leur sexualité. Mais, pour le Bio-médecin Dr Diamana de Jésus, il faut savoir faire la différence entre l’aphrodisiaque chimique et l’aphrodisiaque naturel, pour éviter la mort en pleins ébats sexuels.

Diamana de Jésus (biomédecin chercheur): « Le consommateur de l’aphrodisiaque chimique meurt, soit sur la partenaire ou après les premiers rapports»

L’aphrodisiaque, par définition, est une substance médicinale qui a pour but de donner la capacité sexuelle, la virilité à son consommateur. Il peut être chimique ou naturel. Selon le docteur Diamana de Jésus, les produits chimiques, dans leur globalité, sont dangereux. Pire, les aphrodisiaques chimiques, quand on sait le processus, la réaction des aphrodisiaques: apporter, drainer le flux de sang dans les veines en vue d’une érection dure et satisfaisante, il faut les éviter.

« D’abord, la provenance, le fabriquant, car le goyavier ne produit que les goyaves. L’aphrodisiaque que vous voulez payer, qui en est le fabricant? Si c’est un laboratoire de produits chimiques, mais l’aphrodisiaque sera chimique ; donc les conséquences chimiques; que dis je ? destructives, influant le rythme cardiaque négativement. Sachant que les rapports sexuels allant avec les va-et-vient, cette cadence accélérée, avec une bonne endurance, c’est évident que le consommateur de l’aphrodisiaque chimique meurt, soit sur la partenaire ou après les premiers rapports; les réceptionnistes et par la suite les policiers viennent constater les dégâts dans les hôtels », alerte-t-il.

Le Bio-chercher ivoirien dit avoir, au vu du besoin criard, fait des recherches pour le bonheur des consommateurs, les hommes, mais aussi les femmes qui ont besoin d'hommes viriles pour connaitre l’orgasme. «Ce que nous pouvons dire aux hommes, désormais, il existe un aphrodisiaque naturel et cela depuis 10 ans: Virilis 2, 100% naturel et sans effet secondaire, qui assure la maitrise de l’érection, réaction instantanée, virilité assurée. Avec Virilis 2 gélule du Bio-médecin chercheur Diamana, finis les échecs au lit (…) Le meilleur des aphrodisiaques, sans effet secondaire, que les hommes mêmes appellent "ENLÈVE MOI LA HONTE’’. Virilis 2 est fait à base de plantes naturelles sélectionnées sans effets secondaires », rassure-t-il.

Toutefois, le biomédecin chercheur prévient qu’un aphrodisiaque n’est pas un traitement; il (l'aphrodisiaque) active et donne une réaction appropriée qui permet de satisfaire l’activité du jour. « Au GROUPE DIAMANA, nous avons des gélules ANDROFOR6 pour le traitement curatif; ANDROFOR6 guérit contrairement à VIRILIS 2 qui est instantané. VIRILIS 2 ne crée pas une dépendance. Non, la seule mesure contraignante, c’est que, pour prendre VIRILIS 2, il faut s’assurer que votre partenaire est d’accord car 45 mn après la prise, la réaction est instantanée. Si la partenaire n’est pas disponible, ce sera très gênant. Nous conseillons d’ailleurs aux hommes tout en prenant VIRILIS 2, pour éviter l’échec au lit, de se mettre sous traitement avec ANDROFOR6 de la même maison », insiste Dr Diamana.

Le chercheur explique qu’ANDROFOR6 est un produit du GROUPE DIAMANA, qui guérit la faiblesse sexuelle et les érections molles. Seulement, son effet n’est pas instantané. « Il prend 7 à 10 jours et les effets commencent à se manifester. L’homme devient viril. Par ailleurs, au delà de guérir la faiblesse sexuelle, l’érection molle, ANDROFOR6 prévient le cancer de la prostate, empêche la montée du PSA et la grosseur de la prostate. C’est un produit naturel qu’il faut aux hommes à partir de 35 ans », informe-t-il.

A la question de savoir si les coûts de ses prestations et autre produits sont-ils accessibles à tous, le bio-médecin répond: « La qualité a un prix. C’est comme l’eau potable, minérale. Je voudrais singulariser pour parler de notre aphrodisiaque Virilis 2, la qualité du produit, son impact non nocif, sa capacité à redonner confiance aux hommes, sans effet secondaire, donnent un sens à son prix. Nous produisons et vendons la qualité, pour une vie meilleure », dit-il. A suivre…