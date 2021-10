Classement Fifa: La France se positionne derrière le Brésil et la Belgique

Les Diables rouges restent en tête du classement FIFA malgré leurs défaites contre l’Italie et la France. Les Bleus ont repris leur 3e place derrière le Brésil et la Belgique.

Classement FIFA: La France 3e, la Belgique maintient son rang de leader mondial

Titrée en Ligue des nations avec sa victoire face à l'Espagne en finale (1-2) dimanche, l'équipe de France s'est offert plusieurs records et une troisième place au classement FIFA. Les Bleus de Didier Deschamps étaient tombés au quatrième rang en septembre dernier, mais bonne nouvelle, ils vont donc retrouver le podium (1 779 points) à la place de l'Angleterre (1 756 points). Malgré ses deux défaites durant le Final Four de la Ligue des Nations, la Belgique (1 832 points) reste en tête du classement FIFA, juste devant le Brésil (1 816 points).

L’équipe nationale belge de football pourra se consoler à la lecture du résultat du Brésil, accroché en Colombie (0-0) lors des qualifications pour le Mondial 2022. Ce partage assure aux Diables Rouges de conserver leur première place au classement de la FIFA, qu’ils occupent sans discontinuer depuis septembre 2018. Par souci d’égalité et pour favoriser l’évolution au classement des nations non européennes et non sud-américaines, l’instance internationale a modifié le calcul du classement Fifa en 2018.

Au lieu de défendre un total de points comme c’était le cas avant via une moyenne, on ajoute ou soustrait des points en fonction des performances des équipes à chaque match joué. Parmi les facteurs de calcul, on prend en compte les points de l’équipe au classement avant le match. On y ajoute ensuite un coefficient en fonction de l’importance de la rencontre. Dans le cas du Final 4 de la Ligue des nations, la Fifa a attribué un coefficient de 25 unités, soit autant qu’une rencontre des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Vient ensuite s’ajouter un élément lié au résultat du match (1 point pour une victoire, 0,5 point pour un nul et 0 point pour une défaite). Enfin, par souci d’équilibre, la Fifa pondère le tout en tenant compte du niveau des deux adversaires et du résultat attendu. Le favori y gagne ainsi moins en faisant respecter la logique que l’outsider avec un exploit. La Fifa a également accordé un petit avantage aux participants de la phase finale de la Ligue des nations, comme lors d’un tournoi majeur, ils ne perdront pas de points en cas de défaite.