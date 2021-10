Vilipendé par Debordo, Fally Ipupa met la Tanzanie à ses pieds

Actuellement sous le feu des critiques de Debordo Leekunfa, Fally Ipupa vient de réaliser un concert mémorable en Tanzanie. Le chanteur de rumba a littéralement conquis le public de Dar Es Salam.

Critiqué par Debordo, Fally Ipupa séduit à Dar Es Salam

Debordo Leekunfa est très remonté contre Fally Ipupa. Après avoir été mis en compétition avec le chanteur congolais par une radio abidjanaise, l'artiste couper décaler a piqué une colère noire. "J’aimerais rappeler le côté lâche de certains Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont super suceurs de tout ce qui vient de l’étranger. Fally, il nous chante quoi à longueur de journée. Et après, ils vont venir dire que Fally est fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple", a critiqué celui que l'on surnomme le Mimi.

L'ancien compagnon de feu Arafat DJ , ex-petit ami de Carmen Sama, ne s'est pas arrêté là. "On ne comprend rien dans tes chansons. Si tu nous insultes oh, on ne comprend pas … Chante un peu en français. Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas", a critiqué le leader des "légionnaires".

Pour l'heure, l'ancien danseur de Koffi Olomidé n'a apporté aucune réplique aux attaques de Leekunfa. Bien au contraire, la star congolaise continue de livrer des spectacles. Le samedi 9 octobre 2021,"El Maravilloso" a posé ses valises à Dar Es Salam, la capitale tanzanienne. Le transfuge de l'orchestre Quartier Latin a donné un concert dont les tickets d'entrée étaient vendus à 21 500 francs CFA, 217 500 francs CFA et 327 500 francs CFA.

Au cours de son concert à guichet fermé, Fally Ipupa a obtenu le soutien de Hamisa Mobetto, l'ex-compagne de Diamond Platnumz, qui n'a pas hésité à déverser quelques billets de banque sur le chanteur.