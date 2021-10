Clash avec Debordo Leekunfa, Safarel Obiang fait des précisions

Le chanteur Coupé-décalé, Safarel Obiang, a apporté des précisions sur la vive altercation qu'il a eue avec Debordo Leekunfa sur les réseaux sociaux.

Safarel Obiang à Debordo Leekunfa: ''Je ne vais jamais te manquer de respect''

L’artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, s’en est pris au chanteur congolais Fally Ipupa, après que ce dernier a annoncé sa venue en Côte d’Ivoire en décembre prochain. certaines indiscrétions nous informent que les prix des tickets des prochains concerts de Fally à Abidjan, seront encore plus chers que ceux de l’année dernière.

Ce qui a donc mis Debordo dans tous ses états. Affirmant qu’il chante mieux que Fally Ipupa, ainsi que tous les autres artistes congolais, Debordo Leekunfa, a promis de faire capoter le prochain concert de Dicap le marveille à Abidjan.

Ces sorties de Debordo ont bien suscité de nombreuses réactions dont celle de Safarel Obiang qui lui a demandé d’abandonner cette affaire contre Fally Ipupa.

Et la réponse du Mimi se s’est pas fait attendre. ‘’Petit Safarel, je prie Dieu que tu reviennes à la raison parce que si moi Debordo, je décide d'arrêter le Coupé décalé. Petit, même un spectacle, tu n'auras plus. Renseigne-toi sur tous ceux qui se sont attaqués à Debordo, comment ils ont fini. Je répète toujours: tout le monde est mort sauf moi seul. Petit, Dieu m'inspire. Il faut faire attention à ce que tu fais‘’, a repliqué Debordo Leekunfa.

Face aux propos de son ainé, Safarel Obiang est monté au créneau afin d’apporter des précisions sur son intervention. "Mon vieux Debordo, tu sais que je ne pourrai jamais te manquer de respect. Ce n’est pas de la peur, mais j’estime que ce qui est arrivé à DJ Arafat, ne doit plus se répéter sur un autre doyen du mouvement coupé décalé. Et toi, tu es l’un des artistes les plus talentueux de notre mouvement. Tu mérites donc notre respect. Autant les artistes de la nouvelle génération du zoulou vouent un grand respect à leurs aînés, autant nous, artistes de la nouvelle génération du coupé décalé devons mystifier nos aînés que vous êtes ( Debordo, Serge Beynaud, DJ Mix, Kedjevara, DJ LEO, Molare...). Il est important que le droit d’aînesse soit respecté dans le coupé décalé. C’est donc avec beaucoup de respect que je m’adresse toujours à toi'', a soutenu Safarel Obiang dans un direct sur sa page Facebook.

Puis d’ajouter: '' Dans l’affaire Fally, ce que je veux te faire comprendre, c’est que nul n’est prophète chez soi. Ainsi, nous devons nous battre pour nous vendre chers à l’extérieur comme Fally le fait chez nous. Fally ne peut pas oser faire des concerts à des prix exorbitants au Congo parce que c’est chez lui. Il est à la maison. C’est donc lorsqu’il sort qu’il peut se le permettre. Battons-nous pour faire de même quand nous sortons de chez nous et je sais que tu en as les capacités. Tu l’as déjà fait dans plusieurs pays, notamment au Cameroun", a-t-il déclaré.