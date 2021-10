Kim Kardashian, pas candidate « à la présidentielle américaine »

L’influenceuse américaine Kim Kardashian, divorcée du rappeur Kanye West, était l’invitée de "Saturday Night Live", le samedi 9 octobre, pour animer le programme phare de NBC.

Kim Kardashian: Kanye West est "le meilleur rappeur de tous les temps"

Invitée du "Saturday Night Live", la star de la téléréalité en a profité, dans un long monologue, de tourner en dérision sa propre image. Kim Kardashian s'est moquée de sa vie, de sa famille et de son divorce d'avec Kanye West.

La femme d'affaires a ouvert les hostilités en se demandant pour quelles raisons elle était présente sur ce plateau télé. "Je suis surprise de me voir ici", a-t-elle déclaré en arrivant sur scène, rapporte huffingtonpost.fr.

"Je n’ai pas eu d’avant-première de film depuis très longtemps", a-t-elle plaisanté, faisant référence à sa sextape avec Ray J, qui avait fuité sur internet. "En fait, il n’y a que ce film qui est sorti, et personne ne m’a dit qu’il était en avant-première. Ça a dû échapper à ma mère", a-t-elle ironisé, avant d’enchaîner avec un clin d’œil à ses sœurs.

"Je suis ravie d’être ici, ce soir, pour vous montrer que je suis bien plus qu’un joli visage, de beaux cheveux et un super maquillage, des seins incroyables et des fesses parfaites. Fondamentalement, je suis tellement plus que cette photo de référence que mes sœurs montrent à leurs chirurgiens plasticiens."

Parmi les autres cibles de son monologue piquant, on trouve le père de l’influenceuse. L’avocat Robert Kardashian avait contribué à l’acquittement d’O.J. Simpson, accusé du meurtre de son ex-compagne, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ronald Goldman.

"Vous savez que mon père a été et est toujours une telle influence et une telle inspiration pour moi, et je lui attribue le mérite de m’avoir vraiment ouvert les yeux sur l’injustice raciale. C’est grâce à lui que j’ai fait ma première rencontre avec une personne noire. Je sais que c’est un peu bizarre de se souvenir de la première personne noire que vous avez rencontrée, mais O.J. laisse une marque. Ou plusieurs. Ou aucune du tout, je ne sais toujours pas!"

La carrière politique de Caitlyn Jenner moquée

"J’aimerais que l’Amérique se rassemble, c’est pourquoi je suis ici pour annoncer que je me présente... Je plaisante !” a-t-elle ajouté. "Je ne suis pas candidate à la présidentielle. Nous ne pouvons pas avoir trois politiciens ratés dans une même famille", a lancé la fille de Kardashian, en référence à la candidature vouée à l’échec de Kanye West à la présidence, et à la tentative ratée de Caitlyn Jenner pour conquérir le poste de gouverneur de Californie.

C'est après avoir abordé le sujet de ses parents avec beaucoup de second degré que Kim a cité Kanye West, son ex : "J'ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps", a déclaré celle qui porte encore le nom West. "Non seulement ça, mais c'est l'homme noir le plus riche d'Amérique [...] un génie talentueux et légitime qui m'a donné quatre enfants incroyables. Donc, quand j'ai divorcé de lui, vous devez savoir que ça s'est résumé à une seule chose... sa personnalité."

La participation de Kim à Saturday Night Live a pu surprendre, tant l'émission l'a souvent moqué. En 2013, l'humoriste Nasim Pedrad s'était glissée dans sa peau pour se moquer de ses tics de langage dans une pastille du Week-end Update, une parodie de journal TV. Un an plus tard, en 2014, la chanteuse Nicki Minaj l'avait incarné dans un sketch similaire.

Owen Wilson, Rami Malek et Jason Sudeikis seront les autres invités de ce début de saison (la 47ème!). Pilier de SNL de 2003 à 2013, Jason Sudeikis fait son grand retour dans l'émission. Il vient de remporter un Emmy pour sa prestation dans la série feel good Ted Lasso.