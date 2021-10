L'Homme Saga à Carmen Sama : "Pas de pointeur qui dépense gratuitement"

Souleymane Kamagaté, l'époux de la chanteuse Coupé decalé, Bamba Ami Sarah, a tiré les oreilles de la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama. En voici la raison.

Souleymane Kamagaté crache ses vérités à Carmen Sama

La belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, lors de son passage à l'émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, s'est prononcée en toute sincérité, sur la vie luxueuse qu'elle mène depuis la tragique disparition de son amoureux, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

En effet, Carmen Sama a fait savoir que les séjours dans des hôtels 5 étoiles, les voitures et bien d'autres sont des cadeaux que lui offrent ses prétendants.

"Je suis célibataire, mais très courtisée. Ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent. La boutique me permet juste de m’équilibrer, sans plus. Mais je suis toujours célibataire à soutenu Carmen Sama.

Ces propos de Carmen Sama, abondamment relayés sur la toile, ont suscité de nombreuses réactions, dont celle de Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga. Ce dernier estime que la veuve de Dj Arafat n'est vraiment pas un exemple à suivre.

"Impactons positivement ! Quel conseil tu donnes à tes sœurs qui t’adulent ? C’est vrai que c’est sa vie, mais à partir du moment où ces propos sont relayés publiquement sur les réseaux sociaux, nous avons le droit de nous insurger contre ces propos afin que nos sœurs et nos filles ne se laissent pas influencer", a soutenu L'homme Saga, avant d'ajouter

"Ne faites pas croire à nos sœurs et nos filles que pour vivre une belle vie, il faut se faire entretenir par des pointeurs. C’est possible pour nos sœurs et pour nos filles de vivre une belle vie en travaillant grâce à un business. Oui, celà est très possible. Il n’existe pas de pointeur qui dépense gratuitement sur une femme. Vous courez un danger, même de faire dépenser un homme sans avoir de rapports avec lui. Vous ne savez pas de quoi serait capable un homme dans cette situation pour se venger."

Souleymane Kamagaté a cependant salué la franchise de Carmen Sama, contrairement à d'autres influenceuses qui, selon lui, utilisent certaines activités pour masquer leurs activités peu catholiques. "Néanmoins, merci pour ta sincérité, car beaucoup de nos sœurs et filles pensent que leurs idoles vivent de belles vies qu’elles présentent sur les réseaux sociaux grâce à leurs business qu’elles présentent. Pourtant, au fond elles savent et on sait", a indiqué l'époux de la Star Tonnerre Bamba Ami Sarah