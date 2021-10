RCA: 5 mercenaires russes de la société Wagner tués dans une embuscade

Au moins 5 mercenaires russes appartenant à la société Wagner déployés aux côtés des soldats FACA ont été tués dans une attaque menée lundi par des hommes lourdement armés à l’Ouest de la République Centrafricaine (RCA), rapporte ce mercredi le site corbeaunews.

Les mercenaires russes de Wagner en difficulté en RCA

Après la mort de ses trois mercenaires tués dans une embuscade des rebelles du groupe 3R au village Bombo la semaine passée, cinq autres viennent à nouveau d’être tués dans une autre embuscade dans la localité de Banga, dans la Mambéré-Kadéï. Selon les autorités locales, c’était le lundi 11 octobre vers 15 heures que le convoi militaire des mercenaires de Wagner, composé de quatre motos et de deux véhicules tout terrain, est tombé dans une nouvelle embuscade tendue par les rebelles de 3R, membres de la coalition des patriotes pour le changement (CPC) à 5 kilomètres de Banga sur l’axe Bombo, dans la commune de Haute-Bombé. Selon les mêmes sources, 5 mercenaires de Wagner ont été tués et un autre blessé. Tandis que du côté rebelle, trois combattants, neutralisés et trois autres blessés.

Par ailleurs, vers 16 heures, un hélicoptère russe est atterri sur le lieu de l’incident et a transporté les corps et le blessé pour les ramener dans la capitale. Pour l’heure, aucune réaction du côté du gouvernement sur ce nouvel incident mortel. Selon des sources sécuritaires locales, deux assaillants, identifiés comme des combattants rebelles de l’unité pour la paix en Centrafrique (UPC), ont été tués dans l’attaque. Leurs corps ont été retrouvés à proximité de l’aérodrome de Bria.

Selon une autre source, les soldats FACA, après la première attaque de leur position au quartier Gobolo vers 4 heures du matin par les rebelles, se sont repliés dans la base des mercenaires russes avant que ces derniers reprennent le combat à leur place. Du côté des soldats FACA, on parle de trois blessés dont deux graves et un léger.