Un Ivoirien à Ouattara: « Il faut transférer la capitale à Yamoussoukro» 

Voeu pieux des différents présidents de la République de Côte d’Ivoire, qui se sont succédé après Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, le transfert de la capitale ivoirienne, d’Abidjan à Yamoussoukro, reste une utopie. D’Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara, en passant par Laurent Gbagbo, la matérialisation de ce projet tarde à se faire. Ce qui inquiète beaucoup de personnes au regard de l’engorgement que connaît la ville d’Abidjan ces dernières années et même les années à venir.

Côte d’Ivoire - Saint-Maixent Moké: "Ayons assez de courage pour oser délocaliser" à Yamoussoukro

Il y a danger à l'horizon. Nous souhaitons tirer la sonnette d'alarme dès aujourd'hui pour éviter le pire. Abidjan connaît depuis des dizaines d'années, une explosion démographique exceptionnelle. Tout est concentré à Abidjan et personne ne semble s'en inquiéter. Toute l'administration, l'économie, les meilleurs établissements sanitaires, les grandes écoles, les industries, les institutions internationales.... tout , tout est concentré dans une seule ville. Déjà les experts évaluent qu’Abidjan à elle seule a un déficit de plus de 250.000 logements par an et ce déficit ne fait que s'accroître.

Comme solution, le gouvernement ivoirien investi énormément dans les routes, les ponts, les superstructures... Seulement le problème c'est que tous ces ouvrages sont par essence des dévoreurs d'espace. Le comble, on prévoit un métro urbain à plus de 1000 milliards d'investissement ( on touche vraiment le fond ). À un moment donné, la bulle va exploser inéluctablement parce que la ville d'Abidjan dans son expansion ne semble pas suivre un schéma directeur bien élaboré. On parle "d'urbanisation sauvage". Le transfert de la capitale à YAMOUSSOUKRO devient une solution PLUS QU'EVIDENTE !

Il faut transférer la capitale à Yamoussoukro pour plusieurs raisons : Désengorger la ville d'Abidjan. Développer le centre du pays ( si Yakro accueille toute l'administration, il va de soi que l'activité économique va connaître une croissance exponentielle. Les villes aux alentours vont être impactées et l'aéroport qui est déjà aux normes internationales pourra accueillir toutes des destinations du monde. Je laisse l'aspect hypermarché, restaurants, tourisme, hôtel de luxe , université...).

Mise en application réelle de la politique de décentralisation. Bref... on sera tous gagnant dans ce transfert de la capitale. C'est même très urgent ! Ayons assez de courage pour oser délocaliser. Ayons du courage pour aller à Yamoussoukro.

Saint-Maixent Moké

Citoyen Ivoirien

Agent de collectivité décentralisée