Aïcha Koné à Debordo : ‘’Que Fally vienne jouer en terre ivoirienne"

La diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, a envoyé un message à Debordo Leekunfa, opposé à l'arrivée de Fally Ipupa en Côte d’Ivoire pour des concerts prévus en décembre 2021.

Aïcha Koné donne des conseils à ''son fils'' Debordo Leekunfa

L’artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, s’en est pris au chanteur congolais Fally Ipupa, après que ce dernier a annoncé sa venue en Côte d’Ivoire en décembre prochain. Certaines indiscrétions nous informent que les prix des tickets des prochains concerts de Fally à Abidjan, seront encore plus chers que ceux de l’année dernière.

Ce qui a mis Debordo dans tous ses états. Affirmant qu’il chante mieux que Fally Ipupa, ainsi que tous les autres artistes congolais, Debordo Leekunfa a promis de faire capoter le prochain concert de Dicap la Merveille à Abidjan.

Les nombreuses sorties de Debordo Leekunfa ont suscité de nombreuses réactions dont celle de la Diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné.

Dans un message posté sur la toile, elle a demandé à ‘’son fils‘’ Debordo Leekunfa de mettre balle à terre. ‘’Mon fils DEBORDO, je t’ai lu sur la toile te plaignant de l’arrivée de FALLY IPUPA. Pourquoi mon fils ? Tu sais, celui qui ne sait pas donner ne peut pas recevoir. Que Fally vienne jouer en terre ivoirienne, cela devrait être pour nous une fierté. Pour tout bon Africain que nous sommes, en termes d’hospitalité et de la fraternité s’entend. Et je suis bien placée pour témoigner de l’hospitalité africaine. Notamment entre les deux Congo (Kinshasa et Brazza) où j’ai toujours été bien accueillie et reçu des prix m’encourageant dans ma carrière musicale. Ce qui m’a permis de tisser de très bonnes relations avec tous ces artistes d’Afrique comme d’ailleurs‘’, a soutenu Aïcha Koné.

Puis d'ajouter: ‘’J’ai été découverte par des dinosaures de la musique dont Tabu Ley Rochereau, Sam Mangwanag, Manu Dibango… Debordo, mon fils, sois ouvert et accueillant ! Apprends à aimer et respecter la culture des autres afin que nous soyons tous des panafricains sur le plan politique et culturel. Mama Africa Aïcha Koné. Votre Maman qui vous aime tous‘’.