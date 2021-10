Concert 20 ans de carrière : Nash réserve une surprise à ses fans

Nash prépare activement le concert de la célébration de ses 20 ans de carrière. Natacha Flora Sonloué, de son vrai nom, promet un spectacle haut en son et lumière à ses fans.

Nash veut relever le défi du Palais de la culture

Samedi 20 novembre 2021, Nash donne rendez-vous à ses fans pour célébrer ses 20 ans de carrière. La "go cracra du djassa" sera en attraction à l'esplanade du Palais de la culture d'Abidjan-Treichville. Au cours d'un échange avec la presse le mardi 12 octobre 2021, la rappeuse ivoirienne a livré les articulations de cet évènement.

La promotrice du Festival Hip Hop Enjaillement a indiqué que dès le vendredi 19 novembre 2021, les amoureux de sa musique pourront se retrouver dans un village (Gbaki enjaillement) créé par le "gbonhi" de Nash, le fan-club de l'artiste qui comporte près de 500 personnes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, Natacha Flora Sonloué a tenu à offrir du sourire aux tout-petits à travers le concept "Enjaillement des N'guaihai". Il s'agira de jeux et loisirs. Bien avant le concert, la "fille" de feu Papa Wemba célèbrera son "anigolo", c'est-à-dire son anniversaire.

L'apothéose aura lieu le samedi 20 novembre 2021. "J'invite tous les amoureux de ma musique à effectuer massivement le déplacement au Palais de la culture. Le dress code, c'est une jacket et un jean "pété pété". On va passer de bons moments et je leur réserve de belles surprises", a déclaré l'ambassadrice de l'UNESCO.

Il faut dire que pour ce grand moment de sa carrière, la filleule de Power RAS a fait appel à Kajeem, qui est le directeur artistique du concert des 20 ans de Nash. Le reggaeman ivoirien, fier du parcours de sa "petite soeur". "C'est difficile de résumer le parcours de Nash, car elle se fait en se faisant", a-t-il indiqué. Il faut rappeler que la frangine de PrissK est énormément engagée dans l'humanitaire et vient beaucoup en aide aux enfants de la rue. Toutefois, la promotrice du "nouchi" a déploré l'absence de sponsors à ses côtés pour l'organisation de son concert. Loin de se laisser abattre, la chanteuse a promis un spectacle inoubliable.

"La célébration des 20 ans de la carrière de Nash, ce n'est pas que la musique. C'est une artiste qui a d'énormes défis à relever. Parler d'elle revient à parler de son engagement dans l'humanitaire. Nash est une artiste impliquée dans le social et dans l'humanitaire. J'insiste sur son parcours. Pendant 20 ans, elle a tenu, elle a résisté aux compromissions", s'est exprimé l'auteur de la chanson "Marie-Jeanne".

Aka Charles, qui représentait Amichia François à la cérémonie, a réaffirmé le soutien indéfectible de la municipalité de Treichville à Nash pour l'organisation de son concert.