Grosse altercation entre Molaré et Debordo autour de la villa de Safarel

Molaré n'a pas tardé à répondre à Debordo Leekunfa qui a sévèrement critiqué la villa offerte à Safarel Obiang, grand lauréat du l'édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud 2019l

Molaré à Débordo : "Combien de tes collègues ont maison ou même terrain ?"

Grand vainqueur du Primud 2019, Safarel Obiang a finalement reçu, mardi, la villa que lui avait promise Molaré, promoteur du prix.

Une villa estimée à 40 millions, dont les photos postées sur la toile, suscitent cependant de nombreux commentaires.

Certains observateurs estiment que cette villa n’est pas à l’image de l’artiste qui, malgré tout, est un ambassadeur de la Côte d’Ivoire à l’international. Mais, pour d’autres, cette villa ne peut pas coûter 40 millions de Fcfa.

Debordo Leekunfa fait partie de ces nombreux polémistes, qui, dans un message posté sur sa page Facebook, s'est adressé à Molaré.

"Mory, dis à tes associés de l’immobilier de respecter les artistes ivoiriens. Discute bien avec eux. C’est quoi cette humiliation ? Les autres pays comme le Congo nous regardent. Demain, ils vont se moquer de nous. J’en suis sûr. Ivoiriens, vous vendez mal vos artistes surtout. C’est quoi cette maison en carton (…) Respectez vos artistes. Copiez un peu sur le Nigeria. Tu donnes ça à Davido, ce sont ses chiens qui vont dormir dedans. Ça là c’est maison de 500 mille FCFA. En plus, dans un village", a craché le Mimi.

De son côté, Molaré n'a pas tardé à répondre : "Debordo, je vais parler avec mes partenaires, mais tu restes tranquille et tu ne les insultes pas. Eux au moins, ils ont donné une maison. C’est pas credit, c’est pas une obligation et aucun Award dans le monde ne donne maison ou quelque chose à quelqu’un." Poursuivant, le compagnon de Douk Saga ajoute : "Et en plus, ils ont décidé de bien finir les maisons. Maintenant, combien de tes collègues ont maison ou même terrain ? Voilà !"

"J’encourage le promoteur qui nous offre des maisons à continuer à le faire, parce que pour l’instant, on a vu personne offrir même sicobois à quelqu’un ici. Maison en carton, tu es sérieux là ? Respecte les efforts déjà", a achevé le boss du Coupé décalé en dessous de la publication de Debordo Leekunfa.