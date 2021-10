Presse numérique: La PNCI passe à la phase de labellisation des sites web

La deuxième édition du Salon et des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire (SA-PNCI) se tiendra dans le second trimestre de l’année 2022, a annoncé dans un communiqué son commissaire général, Joël Nianzou.

Fort du succès de la première édition de ce salon, le président de la PNCI, Joël Nianzou, a annoncé l’édition 2022 de l’événement qui porte les valeurs fortes de la valorisation des médias du digital, de ses acteurs et de l’environnement, mais aussi la mise en avant des nouveaux métiers du web portés par des jeunes promoteurs talentueux.

“La Plateforme de la Presse Numérique en Côte d’Ivoire (PNCI) annonce l’organisation de la deuxième édition du Salon et des Awards de la presse numérique (SAPNCI) pour le courant du deuxième trimestre de l’année 2022”, indique un communiqué de l’organisation transmis à Afrique-Sur7.ci.

Aussi, Joël Nianzou a-t-il porté à la connaissance de l’opinion nationale et internationale et à l’ensemble des promoteurs de contenus en ligne, la nécessité de muer vers une "Labellisation" des sites d’informations.

Ainsi, la PNCI, dans un souci de professionnalisme, invite les patrons des médias lauréats ainsi que les médias nominés de la 1ère édition des Awards de la PNCI, à se procurer auprès du secrétariat général du jury, le symbole de distinction dans la catégorie où ils ont compéti en vue d’affichage sur leurs différents supports de production.

Dans sa volonté d’apporter assistance aux acteurs du secteur, elle se tient prête à les y accompagner, soutient le communiqué.

Initiés par la Presse numérique de Côte d’Ivoire, les Awards visent à récompenser les acteurs, les professionnels de l’information numérique, les entreprises de presse numérique, les médias ou supports médias de diffusion et les meilleures productions.

Selon la plateforme, l'édition 2021 des SAPNCI, a permis de reconnaître la qualité du travail abattu par les promoteurs de 37 sites web d’information et de plus de 80 aspirants. « Cette performance qui les installe désormais aux loges 2, 3 et 4 du classement ayant valeur d’étoiles, devra être entretenue afin d’accéder à l’étape supérieure de leur différente catégorie », précise le communiqué.