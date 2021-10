COCAN 2023: Remercié par Danho Paulin, Sory Diabaté se cherche

L’ex vice-président de la Fif, Sory Diabaté, a annoncé sa démission de son poste de vice-président du Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan) 2023.

Sory Diabaté claque la porte du Cocan 2023

L’ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Sory Diabaté, a annoncé, dans un communiqué, sa démission de son poste de vice-président du Comité d’organisation de la Can 2023 (Cocan). L’ancien président de la Ligue professionnelle de football, dit vouloir se consacrer entièrement aux prochaines élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

‘’Depuis 2017, il m’a été fait l’honneur d’être désigné membre du comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan) devant se tenir en Côte d’Ivoire en qualité de premier vice-président. Je me suis consacré à apporter ma modeste contribution à la réussite de ce grand événement sportif, aux côtés des présidents successifs du Cocan, à qui j’adresse ici, tous mes remerciements et toute ma reconnaissance. A ce jour, après de mures réflexions, je prends le parti de poursuivre mon engagement pour l’essor ivoirien, en me consacrant aux prochaines échéances électorales à la tête de notre fédération, lesquelles détermineront l’avenir de ce beau sport dans notre pays. Aussi ai-je donné ce jour, ma démission de ma fonction au sein du Cocan‘’, informe Sory Diabaté.

Mais, pour de nombreux observateurs, cette démission est insensée dans la mesure où elle intervient deux jours après que le ministre des Sports, Danho Paulin, a dévoilé la liste des nouveaux membres du Cocan. Liste au sein de laquelle, ne figurait déjà pas Sory Diabaté. Il a été remplacé par l’ancien président de la Fif, Jacques Anouma. Cette liste est fortement contestée par le président du Cocan, l'ancien ministre Albert Amichia François, qui a laissé entendre qu'il n'a jamais fait une quelconque proposition au ministre Danho Paulin en vue de la nomination des membres du COCAN.