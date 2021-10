Harry et Meghane "poignardent la famille royale dans le dos"

C’est un témoignage glaçant, pas du tout tendre d'un majordome. Il vient enfoncer et envenimer les relations du couple princier Harry - Meghan avec les autres membres de la famille royale notamment avec la Reine Elizabeth II.

Le Duc de Sussex Harry et sa femme Meghan Markle accusés de trahison

"Ragots juteux" contre la famille royale. Un ancien majordome employé chez les windsor témoigne à visage découvert contre Harry et Meghan. L'ancien majordome de la famille royale Paul Burrell, rapporte Gala.fr, a vivement condamné l'attitude des derniers mois du prince Harry et de Meghan Markle, l'assimilant à des coups de "poignards dans le dos" vis-à-vis de la famille royale.

Meghan Markle et son époux Harry ont annoncé, mardi 12 octobre, leur partenariat avec Ethic, un fonds d'investissement durable. Leur volonté affichée de « changer le monde », a été parfois négativement remarquée. C’est un double jeu que semblent jouer le duc et la duchesse de Sussex, en quittant la famille royale tout en exploitant commercialement leur statut d'anciens membres de la Firme. Pour Paul Burrell, l'attitude du Duc et la Duchesse n'est pas si éloignée de la trahison, car il estime qu'ils "poignardent la famille royale dans le dos" avec leurs déclarations depuis leur départ de la famille.

Pour le majordome, dont une partie de la fonction est tacitement de garder les secrets de son employeur, la trahison des Sussex vient aussi du fait qu'ils lèvent le voile sur la vie quotidienne des têtes couronnées. Et Harry et Meghan ont brisé le fantasme autour de la famille royale britannique

"Une partie de la fascination pour la famille royale et de sa popularité repose sur le fait que personne ne sait ce qu'il se passe vraiment une fois les portes fermées. Et quand Harry et Meghan partagent des aperçus de cette vie, c'est choquant, scandaleux, et les gens adorent en entendre parler", juge-t-il dans les pages de l'édition britannique de Closer.

Les époux de Sussex ont "empiré leur querelle" avec la monarchie

Mais, toujours aussi amer, il ajoute : "Jouer sur ces liens-là, c'est poignarder la famille dans le dos et empirer leur querelle". D'autant qu'un événement futur est de nouveau à redouter. Car il pourrait encore écorner l'image de la Reine et des siens. Il s'agit de la publication des mémoires du frère du prince William. Ceux-ci devraient à ses yeux participer au tas de "ragots juteux" qui enveniment les choses depuis plusieurs années. Paul Burrell conclut ainsi : "J'imagine que le livre de Harry sera encore plus choquant que ce qu'il a pu dire jusqu'ici, parce que c'est ce que veulent les éditeurs".