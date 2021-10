Actions sociales: Fabrice Sawegnon et l’ONG « Avec le cœur » offrent 220 matelas orthopédiques

L’ONG « Avec le cœur » a procédé, mardi 12 octobre dernier, à une cérémonie de remise de dons à plusieurs associations, institutions et organisations œuvrant dans les domaines sanitaire, éducatif et social. Dons remis par M. Fabrice Sawegnon, Président du Conseil de Gestion de ladite ONG, à l’auditorium de Life TV sis à Cocody Riviera Golf.

Fabrice Sawegnon apporte son soutien à des organisations sanitaires, éducatives et sociales

Ce sont au total 220 matelas orthopédiques qui ont été offerts à une douzaine d’organisations (centres hospitaliers, orphelinats, pouponnières, foyers d’insertion, etc.), opérant dans le domaine sanitaire, éducatif et social. Ce don estimé à plus de 10 millions FCFA, s’inscrit dans la vision de l’ONG « Avec Le Cœur », qui s’est donnée pour mission de contribuer au développement communautaire et à l’épanouissement social des collectivités.

Porté par le triptyque « Amour, Travail et Solidarité », cette énième action sociale de l’ONG « Avec Le Cœur » à l’endroit des organisations sanitaires, éducatives et sociales, contribuera sans nul doute à alléger le quotidien des bénéficiaires. « Ces 220 matelas, nous l’espérons, contribueront à l’épanouissement des bénéficiaires directs », dira le patron de Life TV. Ouvrant la série d’allocutions, Marius Comoé, Secrétaire Exécutif de l’ONG « Avec Le Cœur », a, à travers la présentation des objectifs de celle-ci, insisté sur l’importance de l’entraide et préciser que cette remise de matelas était la suite d’une série d’actions sociales entamées depuis 2020.

« Nous avions déjà parcouru un certain nombre de centres de santé publique dont l’Hôpital Général de Koumassi, de Port-Bouët, de Dabou, d’Adjamé où nous avons offert des gels hydroalcooliques, des masques, des kits de protections contre la Covid-19, des matelas, etc. » Par ailleurs, il a indiqué que les communautés d’Abobo Derrière-Rails, de Yopougon-Yaoséhï et du Plateau ont également bénéficié des actions de l’ONG « Avec Le Cœur » via la distribution de vivres et de non-vivres.

Selon lui, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Il revient donc aux organisations de la société civile de contribuer, autant que faire se peut, à soulager les populations à travers des actions à forte valeur ajoutée.

Parlant des motivations qui ont guidé la création de l’ONG « Avec le Cœur », M. Sawegnon a pour sa part, soutenu vouloir contribuer à inculquer des valeurs simples à savoir : l’amour, le travail et la solidarité. « Nous avons mis cette ONG sur pied pour essayer de travailler sur des choses très simples. » Et d’ajouter : « l’Amour est pour nous un sujet très important, parce que toutes les sociétés qui prônent cette valeur-là, sont en général, ces sociétés qui se transcendent. »

A en croire le Président du Conseil de Gestion de l’Organisation Non Gouvernementale, l’Amour permet de transcender en vue d’aider l’autre. « Il ne faut jamais se lasser d’aider. Il faut continuer d’aider, aider et encore aider. »

Pour ce geste de solidarité envers les centres hospitaliers, orphelinats, pouponnières, foyers d’insertion, etc., 1000 matelas ont été mobilisés. « Nous avons déjà distribué plus 700 matelas avant la remise d’aujourd’hui. » En outre, le DG de Voodoo Group, a par ailleurs, annoncé l’ouverture prochaine d’une boutique. « Notre boutique vendra des produits dont une partie des gains sera reversée aux différentes causes. »

Pour finir, il a demandé aux associations de ne surtout pas hésitez à faire part de leurs besoins. « Même si nous ne pouvons pas y faire face directement, nous en parlerons à nos partenaires, aux entreprises, aux institutions avec lesquels nous sommes en contact. »

Quant aux heureux bénéficiaires de ces dons, ils ont tous exprimé leur reconnaissance aux donateurs. « Nos besoins sont tellement énormes que les efforts de l’administration, ressemblent à goutte d’eau dans l’océan de nos problèmes. Merci à toute l’équipe de l’ONG « Avec le Cœur » de nous aider à les résoudre », a souligné Dr Brigitte Vilasco, Chef de services du Centre des Grands Brulés d’Abidjan.

Pour sa part, le Frère Francis Gozé, responsable du Foyer Akwaba, a invité Fabrice Sawegnon à leur rendre une petite visite, non sans reconnaître l’importance du don reçu. « Notre mission est assez grande et tout apport pour nous aider à réussir cette mission est la bienvenue. C’est pourquoi au nom du Foyer Akwaba, des enfants, nous tenons à vous dire merci. Nous espérons que vous nous rendrez visite. Nous serons très heureux de vous revoir. »

Prenant la parole pour le compte de FSUCOM de Wassakara, Toussaint Epekou, Secrétaire Général du conseil d’administration de ladite institution, a fait une présentation sommaire de celle-ci. « Cet outil qui est logé dans un quartier qui ne jouit pas forcément d’une réputation reluisante, initie depuis quelques années des formes de résilience en matière de santé de proximité aux populations. »

Et de poursuivre, « C’est donc à juste titre que nous saluons ce geste, car c’est dans la mutualisation de nos efforts en tant qu’organisation singulière que nous continuerons à prendre part à l’action de l’Etat en matière de santé. » Pour lui, les besoins étant énormes, c’est en faisant preuve de solidarité entre elles que les organisations œuvrant pour le développement communautaire et l’épanouissement social pourront atteindre leurs objectifs.

Dans son mot de clôture Fabrice Sawegnon a réaffirmé à toutes les organisations présentes, le soutien de l’ONG « Avec Le Cœur », à les accompagner et à promouvoir les causes qu’ils défendent. La cérémonie s’est achevée par un cocktail offert aux invités.