Lilibet Diana, l'enfant mystérieux du prince Harry et Meghan

Lilibet Diana Mountbatten Windsor, c’est le nom donné par les époux de Sussex, le Duc Harry et la Duchesse Meghan Markle, à leur deuxième enfant née le 4 juin 2021. Tour d’horizon des mystères entourant la petite princesse dont le visage n’a jamais été dévoilé publiquement.

Lilibet Diana, surnom familial intime de la reine

Nous aurions dû savoir que ce ne serait pas un enfant normal, et que son nom serait comme un mystère des Saintes Écritures, plein de sens.

Diana, comme le nom de la mère bien-aimée et très regrettée de Harry, est un choix naturel bien sûr. Mais Lilibet est le surnom familial intime de la reine, utilisé uniquement par ses parents, le roi George VI et la reine Elizabeth, sa sœur la princesse Margaret et son mari, le duc d’Édimbourg.

En donnant Lilibet, les deux Sussex ont suivi la voie des célébrités de mauvais goût, par opposition aux membres de la famille royale, et ont choisi une vie de prétention. Seules les petites stars du rock ou les « personnalités » de la télé-réalité baptisent leurs enfants de surnoms.

Quand Lilibet Diana est-elle née exactement ?

La communication autour de la naissance de son frère aîné Archie fut une vraie cacophonie, signe des tensions existant déjà entre les Sussex et la famille royale. Dans la matinée du 6 mai 2019, un communiqué officiel crut bon d'annoncer que Meghan avait commencé son accouchement, or Archie était déjà né aux aurores à l'hôpital Portland de Londres. Pour Lilibet Diana, Meghan et Harry furent bien les premiers à annoncer sa venue au monde le 6 juin 2021, soit... quarante-huit heures après sa naissance réelle au Cottage Hospital de Santa Barbara ! Prudence, alors que Meghan avait été victime d'une fausse couche quelques mois plus tôt. Mais volonté également de ne plus céder à la pression des médias. La duchesse de Sussex aurait très mal vécu le fait de devoir présenter son fils Archie à quelques journalistes et photographes à Windsor, deux jours seulement après sa naissance.

Lilibet Diana, première Princesse Royale britannique à naître aux Etats-Unis

Huitième dans la lignée de succession au trône, Lilibet est la première petite-fille de la famille royale à naître sur le sol americain, loin de la reine d’Angleterre. Suite à leur exil sur le continent américain, la monarque avait affirmé que le prince Harry et Meghan Markle avaient perdu leurs engagements royaux ainsi que des titres honorifiques mais cela ne sera pas le cas de leurs enfants. Le 9 juin 2021, le site américain People a affirmé qu'Archie et Lilibet auront le titre de prince et princesse dès que le prince Charles accédera au trône. En effet, selon la tradition, les arrières petits-fils et les arrières petites-filles du monarque n'ont pas ce titre honorifique excepté pour les enfants du fils aîné du prince de Galles.

Quand verra-t-on vraiment le visage de Lilibet Diana?

Le baptême de la fille cadette des Sussex à Windsor nourrit tous les espoirs. Celui d'Archie fut l'occasion de découvrir pour la deuxième fois son visage, trois mois après sa naissance et sa présentation aux médias à Windsor. Mais Meghan et Harry pourraient prendre tout le monde de court en postant un cliché de Lilibet Diana sur le site de leur fondation philanthropique Archewell, comme ils l'ont déjà fait avec son grand frère. Les nouvelles images d'Archie ont souvent servi à mettre en avant une cause soutenue par ses parents.

Une star de Netflix est peut-être née

Selon Gala.fr, Harry et Meghan Markle pourraient réserver la primeur de la première apparition de Lilibet Diana à la plateforme Netflix, pour laquelle ils tournent un documentaire sur leur nouvelle vie. De passage à New York pour participer au Global Citizen Live et appeler à la vaccination des pays émergents, fin septembre, "les rebelles de la Couronne" étaient suivis par une équipe de tournage. Publicité maximum pour leur documentaire si leur fille y figure. Une star de Netflix est peut-être née…

Lilibet Diana aura-t-elle d'autres frères et sœurs ?

La fille cadette de Meghan et Harry est née deux mois avant les 40 ans de sa mère célébrés le 4 août dernier. Cette grossesse tardive fut éprouvante, au point qu'il fut déconseillé à la duchesse de se rendre aux obsèques du prince Philippe, en avril. Mais bien avant ce deuxième enfant, Harry et Meghan avaient fait savoir qu'ils n'envisageaient pas de fonder une famille nombreuse afin de... ne pas contribuer à la surpopulation de la planète. Glissée au cours d'un échange avec l'anthropologue Jane Goodall, la petite phrase "deux enfants maximum" a suscité autant les railleries que les applaudissements. Les Sussex s'y sont tenus. D'autant plus facilement qu'Harry a eu la petite fille dont il rêvait.