Déçu, Georginio Wijnaldum veut quitter le PSG: L’Italie dans le viseur

Le milieu néerlandais du PSG, Georginio Wijnaldum, est déçu. En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain (PSG), il envisage quitter le club français pour l’Italie.

Georginio Wijnaldum paie-t-il pour ses débuts manqués au PSG?

Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan, se montre très intéressé par l’arrivée de Georginio Wijnaldum en prêt au mercato d’hiver, jusqu’à la fin de saison.

Georginio Wijnaldum n’a pour le moment convaincu personne au PSG. Il a quand même enchaîné les titularisations en début de saison pendant quelques semaines, jusqu’au match de Ligue des champions face à Bruges. Mauricio Pochettino a sorti son milieu de terrain à la mi-temps.

Et depuis, il n’a débuté qu’un seul des cinq derniers matchs du PSG, face à Metz. Contre l’OL ou encore Manchester City, l’entraîneur argentin a préféré aligner Idrissa Gueye et Ander Herrera. Ces deux joueurs, avec bien sûr Marco Verratti, sont passés devant Georginio Wijnaldum dans la hiérarchie.

Cette situation inquiète voire agace le joueur des Pays Bas, qui a choisi le PSG plutôt que le Barça en juin dernier. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais », a regretté le joueur arrivé libre de Liverpool il y a quelques jours, dans des propos accordés au média NOS.

Dans ce contexte, Georginio Wijnaldum n’exclut pas un départ. Et c’est l’AC Milan qui espère le récupérer en prêt lors du mercato d’hiver. De son côté, Kylian Mbappé est plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain (son contrat se termine en juin 2022 et le prodige français ne veut pas prolonger). Le club de la capitale doit déjà se pencher sur un futur avant-centre à acheter l'été prochain.

Pour certains, la solution pourrait être interne avec la présence au sein de l'effectif parisien de Mauro Icardi, qui dispose d'un bail jusqu'en juin 2024. Mais le problème, c'est que l'Argentin ne rentre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino et de la direction parisienne.