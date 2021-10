Côte d’Ivoire : Le nouveau parti de Gbagbo baptisé le PPA-CI

Laurent Gbagbo va lancer le Parti des Peuples Africains « PPA-CI », un nom qui en dit long sur les ambitions de l’ancien Président de la Côte d’Ivoire.

Parti des Peuples Africains « PPA-CI », le nouveau parti de Gbagbo

Lors de la crise politique qui a secoué la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo n’a cessé d’interpeller ses homologues Présidents des pays africains qui lui avaient tourné dos. Il disait que ce désintérêt avait favorisé la colonisation de l’Afrique par les Occidentaux. Pour imager son propos, il disait qu’à chaque fois qu’une tribu A était attaquée par le colonisateur, la tribu B tournait le regard. Idem pour la tribu C lorsque la B faisait face à l’agresseur. Il semble que ces dernières années passées en prison à La Haye aient permis à l’ancien patron du Front Populaire Ivoirien (FPI) de trouver une réponse à ce problème de manque de cohésion au sein de la communauté africaine.

Il faut noter que depuis sa sortie de prison, Laurent Gbagbo fait face à une adversité féroce pour le contrôle du FPI. En désignant Affi N’Guessan d’abord comme Premier ministre, puis comme président du Front Populaire Ivoirien que lui-même Laurent Gbagbo avait fondé, il était loin d’imaginer que son poulain d’alors viendrait lui disputer la paternité de son instrument de lutte. À l’épreuve de l’expérience, une solution qui lui permettra de ratisser encore plus large a été adoptée. En effet, les 16 et 17 octobre prochain, Laurent Gbagbo et ses fidèles seront en Congrès constitutif du nouveau parti politique dont il devrait être le leader.

Le PPA-CI pour oublier le Front Populaire Ivoirien (FPI)

À moins de 24h de ce rendez-vous important, ce qui pourrait devenir le nom du nouveau parti a fuité. Le groupe de réflexion engagé dans les travaux préparatifs du Congrès constitutif du nouveau parti a eu une séance de travail avec son leader. Le Président Laurent Gbagbo se serait vu proposer un nom qui devrait être celui de son parti. Le nom retenu après un large débat des participants aux travaux est le Parti des Peuples Africains « PPA-CI ».

Pour ce congrès, plusieurs personnalités politiques étrangères proches de Laurent Gbagbo seront à Abidjan. La note non signée, mais attribuée au Président du Congrès, le Professeur Sébastien Danon Djédjé, du 14 octobre 2021, évoque le nom PPA-CI.

Le Communiqué de presse

L'ancien Président avait récemment annoncé son intention de bâtir un nouveau parti politique. Il avait utilisé l'expression d'enveloppe vide qu'il fallait laisser à Affi N'Guessan. Après plusieurs semaines de travaux, l'acte est en train d'être joint à la parole puisqu'un grand rassemblement devrait avoir lieu à l'Hotel Ivoire les 16 et 17 octobre 2021. L'occasion pour le Woody de Mama de confirmer ou non ce nom en circulation.