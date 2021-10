Frustré au Primud 2020, VDA met en garde Molaré et sa structure

Frustré lors des Primud 2020, le groupe zouglou Vda ou Voix des anges, a décidé de ne pas participer au Primud 2021.

VDA : "Nous vous prions de ne point exploiter (notre) nom et celui de ses managers et leurs images à toutes communications relatives à l'événement"

Le groupe zouglou, Voix des anges ou encore VDA, fait partie des formations musicales les plus en vogue du moment. Révélés au grand public grâce à une chanson en hommage à Dezy Champion, Jim et Pitch ont dévoilé un album qui connait un succès retentissant en Côte d'Ivoire et à l'international. Certains morceaux de cet album tels que ''Aventurier'', ''Tu chantes pas fort'', ''Reconaissance'', ''Garçon'' ont entièrement été adoptés par les mélomanes.

Cependant, le groupe Vda, en dépit de ce succès, n'a reçu aucun prix lors de la dernière édition du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler ( Primud 2020 ). Chose qui a fortement été décriée par de nombreux observateurs. Jim était d'ailleurs revenu sur le sujet dans une récente interview vidéo accordée à Afrique-sur7.fr.

''On fait la musique pour la population et même s'il y a des critères pour un prix, le choix de la population doit être respecté... Vda, c'est un album de 13 titres, ce n'est pas une chanson. Et même si on veut partir sur la base des chansons qui ont fait le buzz, il y a notre chaîne YouTube. On a des chansons qui sont à des millions de vues. En plus, notre chanson phare ''Tu chantes pas fort'' a été le premier hit sur les 10 meilleurs hits en Afrique... Quand on arrive à un prix aussi suivi en Côte d'Ivoire et que notre travail n'est pas récompensé, c'est décevant'', avait lancé Jim.

Pour cette édition 2021 du Primud, le groupe Vda ne souhaite pas y participer. Nos deux chanteurs l'ont fait savoir via un message adressé à Molaré (Commissaire général des Primud ) qui a été posté sur la toile. ''Nous venons par ce présent vous informer de la décision des artistes et du staff managérial du groupe Vda ( Voix des anges) de ne pas participer au Primud cette année et vous prions de ne point exploiter son nom et celui de ses managers et leurs images à toutes communications relatives à l'événement'', indique le groupe Vda.