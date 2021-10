Gbi de Fer prévient Debordo: "Des gens peuvent te fermer des portes"

L’humoriste Kouya Gnepa alias Gbi de Fer a envoyé un message à l’artiste Coupé décalé, Debordo Leekunfa, qui a renoué avec les clashs sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Gbi de Fer: ‘’Que Debordo se concentre sur sa musique et quitte les clashs‘’

Debordo Leekunfa a été très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours. L'artiste coupé-décalé s'en était d’abord pris au chanteur congolais Fally Ipupa, après que ce dernier a annoncé sa venue en Côte d’Ivoire en décembre prochain pour une serie de concerts.

Le chanteur congolais prévoit une série de concerts dont les prix des tickets, pourraient être encore plus chers que ceux de l’année dernière. Ce qui a mis Debordo dans tous ses états, affirmant qu’il chante mieux que Fally Ipupa, ainsi que tous les autres artistes congolais.

Debordo Leekunfa a même promis de faire capoter le prochain concert de Dicap la Merveille à Abidjan. Debordo Leekunfa s’est ensuite moqué de la villa offerte au grand vainqueur du Primud 2019, Safarel Obiang.

Bien que l’artiste ait finalement présenté ses excuses, les nombreuses sorties de Debordo Leelunfa continuent de susciter des réactions. L’Humoriste et consultant media, Gbi de Fer, s’est également invité dans le debat, en envoyant un message fort à Debordo.

«Que les jeunes gens sachent que s’ils veulent avoir une longévité artistique, qu’ils aient ce qu’on appelle l’humilité et le respect des devanciers. Debordo a une carrière qu’il souhaitera étendre sur 20 ans, 30, 40 ans. Et donc tu ne sais pas qui sera sur ton chemin d’évolution demain et qui va conditionner l’orientation de ta carrière. Des gens peuvent te fermer des portes à cause de ton comportement », a prévenu Kouya Gnepa à viberadio.

Poursuivant, Gbi de Fer a demandé à Debordo de suivre l’exemple de son collègue, Kerozen Dj. « Que Debordo se concentre sur sa musique et quitte donc les clashs ici et là. Qu’il fasse un effort de se comporter comme un garçon comme Kerozen qui se consacre à sa musique et dont les chansons plaisent aujourd’hui aux mélomanes», a-t-il ajouté.